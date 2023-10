PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie – rywalizacja o awans do czwórki

– Chcielibyśmy awansować do czwórki, co nie będzie łatwe przy tak mocnych rywalach, a potem bić się o medale – przyznał trener Aluron CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski. Jurajscy Rycerze zajęli czwarte miejsce w poprzednim sezonie PlusLigi.

Szkoleniowiec "Jurajskich Rycerzy" dołączył do drużyny po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Prowadzeni przez niego Niemcy zwieńczyli go dużym sukcesem, awansując dość niespodziewanie do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Jesteśmy gotowi na ligę. Mój asystent Roberto Rotari prowadził przygotowania, ale pracujemy już piąty rok razem, byliśmy cały czas w kontakcie, więc zespół był w dobrych rękach – zaznaczył Winiarski.

Jak przekazał, kilku jego graczy narzeka na urazy. Na początku rozgrywek zabraknie reprezentacyjnego środkowego Mateusza Bieńka, problemy zdrowotne ma Michał Szalacha, a Tomasz Kalembka przeszedł zabieg i czeka go dłuższa przerwa w treningach. Jako ostatni dołączy do ekipy pozyskany latem reprezentant Kanady Samuel Cooper.

Winiar, Mati i Tomala są już z nami! 💛💚



Do kompletu brakuje @kuba_gee84, którego w domu zatrzymała choroba i Sama Coopera, który dopina w Kanadzie spawę wizy 🔜 pic.twitter.com/8efpC9yCb3 — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) October 12, 2023

– Czekamy aż wszyscy w komplecie będziemy mogli potrenować. Zespół mocno się zmienił i czas będzie działał na naszą korzyść. Z każdym treningiem i meczem będziemy się prezentować coraz lepiej – dodał szkoleniowiec.

Jego zdaniem sezon będzie jeszcze trudniejszy niż poprzednio.

– Liga będzie pędziła tak samo, ale mamy na nią mniej czasu. Trudno porównywać zespół na starcie rozgrywek. Czy jest mocniejszy, okaże się na finiszu. Na pewno chcielibyśmy awansować do czwórki, co nie będzie łatwe przy tak mocnych rywalach, a potem bić się o medale – powiedział.

Z zawierciańską drużyną rozstał się latem m.in. jej lider, reprezentacyjny serbski przyjmujący Uros Kovacevic. Grał w "Jurajskiej Armii" dwa sezony, teraz poprosił o skrócenie kontraktu obowiązującego jeszcze rok. W jego miejsce szefowie klubu ściągnęli reprezentanta Francji Trevora Clevenota z Jastrzębskiego Węgla.

– Uros był bardzo ważną częścią naszego zespołu. W sporcie nie ma jednak ludzi niezastąpionych. Przyszedł Clevenot, mamy czterech przyjmujących, którzy są w stanie zagwarantować jakość. Nasza gra będzie bardziej zbilansowana, będziemy groźni ze wszystkich stref – zadeklarował Winiarski.

Nie ukrywał, że sam jest ciekaw, jak wkomponuje się w ekipę 22-letni Cooper.

– Na pewno jego adaptacja po przylocie z Kanady będzie dłuższa. On po raz pierwszy zagra w lidze profesjonalnej, wcześniej rywalizował w rozgrywkach uniwersyteckich. Występy w reprezentacji potwierdzają, że ma potencjał i duże możliwości. To młody gracz, na którego rozwój bardzo liczymy – nadmienił.

Zawiercianie przygotowują się nie tylko do sezonu ekstraklasy, ale też do występu w Pucharze CEV. W tych rozgrywkach będą podejmować rywali w hali w Sosnowcu. Pierwsze spotkanie – z austriackim TSV Raiffeisen Hartberg w 1/32 finału – rozegrane tam zostanie 25 października.

– W tej parze jesteśmy faworytem. Oczywiście chcemy zajść w europejskiej rywalizacji jak najdalej – podsumował Winiarski.

W miejsce kontuzjowanego środkowego Kalembki zatrudniono tuż przed startem rozgrywek Mariusza Schamlewskiego z Gwardii Wrocław. Z klubem pożegnali się też dwaj libero - Argentyńczyk Santiago Danani i Bartosz Makoś, których miejsce zajęli Australijczyk Luke Perry i Szymon Gregorowicz.

Odeszli również przyjmujący Marcin Waliński oraz środkowy Krzysztof Rejno, który był wypożyczony z Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Do zespołu dołączył za to reprezentacyjny środkowy Mateusz Bieniek. Na przedłużenie umowy z klubem zdecydowali się podstawowy rozgrywający Portugalczyk Miguel Tavares, środkowi Kalembka, Michał Szalacha i Miłosz Zniszczoł oraz przyjmujący Bartosz Kwolek i Patryk Łaba.

Skład Aluron CMC Warty Zawiercie na sezon 2023/24:

rozgrywający: Miguel Tavares (Portugalia), Michał Kozłowski;

przyjmujący: Bartosz Kwolek, Samuel Cooper (Kanada), Trevor Clevenot (Francja), Patryk Łaba;

atakujący: Karol Butryn, Daniel Gąsior;

środkowi: Miłosz Zniszczoł, Tomasz Kalembka, Mateusz Bieniek, Michał Szalacha, Mariusz Schamlewski;

libero: Luke Perry (Australia), Szymon Gregorowicz.

Trener: Michał Winiarski (Polska).

RM, Polsat Sport, PAP