PlusLiga: Projekt Warszawa – stabilny skład kluczem do sukcesu?

Projekt Warszawa to jeden z trzech zespołów, które w porównaniu do minionej edycji rozgrywek ekstraklasy siatkarzy dokonały najmniej zmian w składzie. W nowym sezonie PlusLigi to właśnie stabilizacja i zgranie drużyny mają być kluczem do sukcesu, jakim ma być zdobycie medalu. – Myślę, że będziemy cieszyć kibiców w Warszawie przede wszystkim fantastyczną grą, ale również samych siebie sukcesem na koniec sezonu – powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy klubu Piotr Gacek.

Warszawianie zakończyli miniony sezon na piątym miejscu. Mogli czuć niedosyt, bowiem byli blisko awansu do półfinału, ale biorąc pod uwagę wyjątkowo słaby początek poprzednich rozgrywek piąta lokata była dla nich sukcesem. W nowej edycji PlusLigi mają jednak apetyt na znacznie lepszy wynik.

Mocną stroną ekipy ze stolicy będzie jej zgranie, bowiem włodarzom klubu udało się zatrzymać znaczną część składu z ubiegłego sezonu, a zmiany, których dokonano, były kosmetyczne. W zespole pozostał również trener – Piotr Graban. Pod jego wodzą Projekt zanotował w zeszłym roku znakomitą serię trzynastu zwycięstw, a w ćwierćfinale ligi minimalnie uległ późniejszemu wicemistrzowi z Kędzierzyna-Koźla.

– Zmian nie było dużo, ale to komfortowa sytuacja, gdzie szkielet drużyny jest utrzymany. Zostają pewne schematy, pewne założenia już wypracowane w trakcie zeszłego sezonu. Kosmetyczne roszady pozwolą na to, by zespół był szybko gotowy do gry na najwyższym poziomie – powiedział PAP wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa Piotr Gacek.

Wzmocnieniem warszawskiej drużyny i jednym z największych tegorocznych hitów transferowych jest środkowy Srecko Lisinac. Utytułowany Serb co prawda przeszedł w trakcie przerwy między rozgrywkami zabieg kręgosłupa, jednak gdy wróci do najwyższej formy, może zrobić różnicę na boisku w najważniejszych spotkaniach. Do ekipy dołączył także atakujący Bartłomiej Bołądź, który na początku października pomógł polskiej reprezentacji wywalczyć awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

– Te zmiany wynikały przede wszystkim z chęci podniesienia poziomu sportowego. Można mieć fantastyczny zespół, ale z roku na rok na rynku pojawiają się nowi zawodnicy, którzy robią ogromne postępy. Każda drużyna analizuje skład na kolejny sezon i chce mieć tych graczy u siebie. Nam udało się pozyskać kilku znaczących siatkarzy i w perspektywie czasu myślę, że będziemy cieszyć kibiców w Warszawie przede wszystkim fantastyczną grą, ale również samych siebie sukcesem na koniec sezonu – ocenił Gacek.

Tak zbudowany zespół ma w rozpoczynającym się w piątek sezonie walczyć o medal. Jeśli siatkarzy ominą kontuzje, które znacząco utrudniły im początek minionej edycji rozgrywek, to z pewnością będzie ich na to stać, bowiem mają w swoim składzie wielu utytułowanych zawodników. Mistrzostwo Polski mają w swoim dorobku środkowi Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski i Lisinac, a także francuski przyjmujący Kevin Tillie, który jest również mistrzem olimpijskim z Tokio. Nowakowski, Wrona, libero Damian Wojtaszek i przyjmujący Artur Szalpuk to natomiast mistrzowie świata.

Ponownie jednak zespół rozpocznie rozgrywki osłabiony. Do pełni zdrowia po urazach nie doszli jeszcze środkowi Nowakowski i Lisinac.

– Obaj zawodnicy aktualnie przechodzą proces rehabilitacji pod okiem sztabu lekarskiego i fizjoterapeuty. Ich postępy są pod stałą obserwacją i liczymy na ich wsparcie w dalszej części sezonu – powiedział lekarz drużyny Grzegorz Adamczyk.

Spotkajmy się przed startem sezonu #PlusLiga 🥰



Poznajcie nasze stroje na nowy sezon i przybijcie z nami piątki podczas oficjalnej prezentacji nowych koszulek w salonie Intersport w CH Westfield Arkadia 🏐



Widzimy się w piątek 20 października o godz. 12:00 🔜 Wstęp wolny pic.twitter.com/upw2e42AVw — Projekt Warszawa (@projektwarszawa) October 16, 2023

Warszawianie z bardzo dobrej strony pokazali się w meczach towarzyskich, poprzedzających rozpoczęcie PlusLigi – wygrali niemal wszystkie spotkania i turnieje, w których brali udział, pokonując m.in. Aluron CMC Wartę Zawiercie i Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Projekt rozpocznie sezon w niedzielę w Rzeszowie meczem z Asseco Resovią. W Warszawie zagra trzy dni później z GKS Katowice.

Skład Projektu Warszawa na sezon 2023/24:

rozgrywający: Jan Firlej, Maciej Stępień;

przyjmujący: Karol Borkowski, Igor Grobelny, Kevin Tillie (Francja), Artur Szalpuk;

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Linus Weber (Niemcy);

środkowi: Jakub Kowalczyk, Srecko Lisinac (Serbia), Piotr Nowakowski, Jurij Semeniuk (Ukraina), Andrzej Wrona;

libero: Jędrzej Gruszczyński, Damian Wojtaszek.

Trener: Piotr Graban.

RM, Polsat Sport, PAP