PlusLiga rozpoczyna rozgrywki w sezonie 2023/2024! Już pierwsza kolejka przyniesie kilka interesujących konfrontacji. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Sprawdź terminarz, plan transmisji, daty i godziny spotkań 1. kolejki PlusLigi. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Za nami bardzo udany sezon reprezentacyjny, ale siatkarscy kibice czekają już na kolejne emocje. W sezonie 2023/24 w PlusLidze wystąpi szesnaście drużyn. Tytułu mistrza Polski broni Jastrzębski Węgiel. Beniaminkiem jest Exact Systems Hemarpol Częstochowa, który zajął miejsce spadkowicza – BBTS Bielsko-Biała.

PSG Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel to spotkanie, które w piątek 20 października rozpocznie nowy sezon PlusLigi. Mistrzowie Polski zainaugurują więc zmagania meczem wyjazdowym, w którym trudno wskazać faworyta. Poprzednie lata nauczyły nas, że drużyny, w których pierwszoplanowe role odgrywają siatkarze reprezentacyjni, nie mają łatwego wejścia w sezon. Również na piątek zaplanowano mecz Bogdanka LUK Lublin – Enea Czarni Radom. Oba zespoły przystąpią do rozgrywek w mocno zmienionych składach.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów to pierwsze ze spotkań zaplanowanych na sobotę. Jak najlepsza drużyna Europy ostatnich lat zaprezentuje się w starciu z mocno przebudowaną ekipą z Bełchatowa? Kolejny mecz 1. kolejki KGHM Cuprum Lubin – Barkom-Każany Lwów to starcie drużyn z dołu tabeli poprzedniego sezonu. Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie to kolejne z sobotnich spotkań. Akademicy z Olsztyna nowy sezon rozpoczną w Iławie – hala Urania ma zostać otwarta dopiero w połowie grudnia.

Asseco Resovia Rzeszów – Projekt Warszawa to jedna z najciekawszych konfrontacji pierwszej serii spotkań. Brązowy medalista podejmie piątą drużynę poprzedniego sezonu. Również na niedzielę zaplanowano mecz GKS Katowice – Trefl Gdańsk. Premierową kolejkę zakończy starcie Exact Systems Hemarpol Częstochowa – MKS Ślepsk Malow Suwałki. Dla gospodarzy będzie to pierwszy w historii mecz w rozgrywkach PlusLigi.

Terminarz i plan transmisji meczów 1. kolejki PlusLigi:

2023-10-20: PSG Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-20: Bogdanka LUK Lublin – Enea Czarni Radom (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-21: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-21: KGHM Cuprum Lubin – Barkom-Każany Lwów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-21: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-22: Asseco Resovia Rzeszów – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-22: GKS Katowice – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-23: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport