PlusLiga: PSG Stal Nysa – awans do fazy play-off celem minimum

Bez atakującego Wassima Ben Tary, który był liderem zespołu, będą musiała sobie radzić w sezonie 2023/24 ekstraklasy PSG Stal Nysa. Siatkarza, który odszedł do Sir Safety Perugia, ma zastąpić Maciej Muzaj. – Walczymy o jak najwyższe miejsce, a minimum to awans do fazy play-off – powiedział trener Daniel Pliński.