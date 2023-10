PlusLiga: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – ambitne cele bez zmian

Nie było rewolucji kadrowej w Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Szefom klubu udało się zatrzymać wszystkich najlepszych siatkarzy z wyjątkiem Norberta Hubera. Nie może więc dziwić, że plany na nowy sezon są ambitne. – To nic nowego, co roku mamy podobne cele – przyznał prezes klubu Piotr Szpaczek. ZAKSA to wicemistrz PlusLigi, zdobywca Pucharu Polski i triumfator Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu.