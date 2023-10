PlusLiga: KGHM Cuprum Lubin – szansa na czołową ósemkę

Kamil Kwasowski na przyjęciu, amerykański atakujący Jake Hanes i brazylijski rozgrywający Danilo Gelinski to siatkarze, którzy mają pomóc KGHM Cuprum Lubin w walce o czołową ósemkę PlusLigi. – Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to mamy na to szansę – ocenił prezes klubu Tomasz Tycel.