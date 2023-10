PlusLiga: GKS Katowice – podstawowym celem utrzymanie

– Jestem zadowolony z przygotowań. Myślę, że jesteśmy gotowi do startu. Latem nie było z nami Lukasa Vasiny, który przez cztery miesiące przebywał z reprezentacją Czech i grał w mistrzostwach Europy oraz kwalifikacjach olimpijskich w Brazylii. Po ich zakończeniu dostał tydzień wolego, który na pewno mu się przyda – przekazał Słaby.

Przyjmujący, który ostatnio reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów, jest pierwszym czeskim siatkarzem w historii GKS.

Rok temu katowiczanie mieli problem z rozgrywającymi. Niespodziewanie odszedł bowiem – mimo ważnego kontraktu – Amerykanin Micah Ma’a, który przeniósł się do tureckiego Halkbanku Ankara. Efektem były szybkie poszukiwania nowego gracza na tę pozycję i wybór padł na Bułgara Georgiego Seganowa, którego zmiennikiem był Jakub Nowosielski. Obaj pożegnali się z klubem po sezonie.

Teraz obsada tej pozycji jest stabilna. Za prowadzenie gry odpowiedzialni będą Łukasz Kozub (ostatnio francuski Stade Poitevin Poitiers) i Piotr Fenoszyn.

Po zakończeniu minionych rozgrywek klub pożegnał się też ze środkowymi Piotrem Hainem, Marcinem Kanią i Jakubem Lewandowskim oraz argentyńskim przyjmującym Gonzalo Quirogą.

Umowy przedłużyli trener Słaby, kapitan i atakujący Jakub Jarosz, grający na libero Bartosz Mariański i Dawid Ogórek, środkowy Sebastian Adamczyk, przyjmujący Wiktor Mielczarek i atakujący Damian Domagała. Ważny pozostał kontrakt przyjmującego Jakuba Szymańskiego.

– Jestem zadowolony z transferów, bo one zawsze przebiegają z inicjatywy mojej i dyrektora sportowego. Wszystko oczywiście na miarę możliwości budżetowych GKS – zaznaczył szkoleniowiec.

Prezes klubu Krzysztof Nowak podczas spotkania z drużyną powiedział, że chce, by powalczyła o play-off.

– Będziemy próbowali... Uważam, że jest siedmiu pewniaków do gry w play-off i jedno wolne miejsce, o które będzie się biło kolejne sześć ekip. Zadanie będzie więc niezwykle trudne – zauważył szkoleniowiec.

𝐖𝐒𝐙𝐘𝐒𝐂𝐘 𝐍𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐙! 🟨🟩⬛



W najbliższą niedzielę rozpoczynamy sezon 2023/2024 #PlusLiga w hali OS Szopienice. Razem walczymy o zwycięstwo! 📢



🏐 GKS Katowice - @Trefl_Gdansk

🎟️ https://t.co/qwi3vEaNyZ pic.twitter.com/7yW6g3lCr3 — GKS Katowice Siatkówka (@GKSSiatkowka) October 18, 2023

Jego zdaniem, by awansować do czołowej ósemki ligi konieczne będzie spełnienie szeregu warunków.

– Naszym marzeniem jest play-off, ale musi się poskładać na to wiele elementów. Oprócz zdrowia, rozegranie dobrego sezonu czy złapanie serii zwycięstw. Najpierw jednak jak najszybciej trzeba zrealizować podstawowy cel, jakim jest utrzymanie, a potem to, co do góry - będzie super – ocenił.

Jak zaznaczył, lubi okres przygotowawczy.

– Wtedy mogę się skupić wyłącznie na pracy, na rozwoju zawodników. Trenujemy dwa razy dziennie, to super czas. Potem dochodzi element dużego stresu dla wszystkich, bo każdy mecz jest weryfikacją tego, co robimy. W tym sezonie trenowania dużo nie będzie, bo terminarz jest ciasny. Będziemy grać, odpoczywać i jeździć na mecze – podsumował Słaby.

Skład GKS Katowice na sezon 2023/24:

rozgrywający: Łukasz Kozub, Piotr Fenoszyn;

przyjmujący: Wiktor Mielczarek, Jakub Szymański, Lukas Vasina (Czechy), Marcin Waliński;

atakujący: Jakub Jarosz, Damian Domagała;

środkowi: Sebastian Adamczyk, Bartłomiej Krulicki, Łukasz Usowicz, Maciej Wóz;

libero: Bartosz Mariański, Dawid Ogórek.

Trener: Grzegorz Słaby.

RM, Polsat Sport, PAP