PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn – kiedy powrót do hali Urania?

Indykpol AZS Olsztyn przystąpi do rozgrywek PlusLiga w gruntownie zmienionym składzie. Po dwóch latach rozgrywania meczów w roli gospodarza w Iławie drużyna wróci w trakcie sezonu do zmodernizowanej i rozbudowanej hali Urania, która pomieści ponad cztery tysiące kibiców. – Na pewno w tym roku kalendarzowym zagramy w Uranii – zapewnił prezes Tomasz Jankowski.

Na przedsezonowej konferencji prasowej prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasz Jankowski zapewnił, że jest dumny z zespołu, który udało mu się zbudować wspólnie z trenem Javierem Weberem.

– Mamy w składzie jednego z najlepszych atakujących na świecie, mamy nowego kapitana, mamy zawodników, którzy wywalczyli kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, mamy czterech mistrzów świata w kategoriach młodzieżowych, mamy też wychowanków – wyliczał Jankowski.

Prezes podkreślił też rolę argentyńskiego szkoleniowca, dzięki któremu - jak mówił - olsztynianie w dwóch poprzednich latach walczyli z najlepszymi o awans do czołowej czwórki i byli blisko tego celu.

Tradycyjna, przedsezonowa konferencja prasowa w gościnnych prograch @uwm_olsztyn za nami. Jesteśmy gotowi do Inauguracja PlusLigi w Iławie! 💚 - Naszym celem jest awans do play-off - powiedział @JaviWeber 💪Więcej szczegółów z konferencji wkrótce 📷 pic.twitter.com/fgsJqPG6Yp — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) October 18, 2023

– Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, więc może w tym sezonie się uda, ponieważ mamy na to szanse. Jeżeli będą nas omijać problemy zdrowotne, to myślę, że ta drużyna będzie grała efektywnie, mocno w ataku i mam nadzieję, że sprawimy niejedną niespodziankę – ocenił.

Po zakończonym na ósmym miejscu sezonie z Indykpolu odeszło kilku siatkarzy tworzących trzon zespołu, w tym środkowi - Amerykanin Taylor Averill i Mateusz Poręba oraz atakujący Karol Butryn i Jan Król. Z klubem pożegnał się też m.in. dotychczasowy kapitan, holenderski przyjmujący Robbert Andringa, który rozegrał w Olsztynie sześć sezonów.

Do ośmiu siatkarzy, którzy pozostali, dołączyło sześciu nowych. W ocenie władz klubu, udało się stworzyć zespół z dużym potencjałem, stanowiący mieszankę młodości z doświadczeniem.

Najgłośniejszym transferem było zakontraktowanie podstawowego atakującego reprezentacji Brazylii Alana Souzy. W PlusLidze zadebiutuje też 20-letni przyjmujący seniorskiej reprezentacji Argentyny Manuel Armoa. Nowym kapitanem olsztynian został Nicolas Szerszeń. Do składu dołączyli również: Cezary Sapiński, Mateusz Janikowski i Jakub Majchrzak.

Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją do drużyny wraca amerykański rozgrywający Joshua Tuaniga. Na początku roku doznał on częściowego uszkodzenia więzadeł stawu łokciowego. Konieczna była operacja i kilkumiesięczna rehabilitacja, co wykluczyło go z gry do końca minionego sezonu.

Siatkarze Indykpolu AZS przez dwa ostanie sezony ekstraklasy rozgrywali domowe spotkania w Iławie. Powodem był remont olsztyńskiej Hali Urania, w której grali od 1983 roku. Wybudowany w 1978 obiekt od dawna był w złym stanie technicznym. Teraz został gruntownie zmodernizowany i rozbudowany. Przeszło dwukrotnie powiększyły się trybuny, które pomieszczą ponad 4 tysiące kibiców. Na październik zaplanowano odbiory techniczne obiektu.

Już w sobotę rozpoczynamy nowy sezon @PlusLiga_ 🤩Zaczynamy od mocnego uderzenia, bowiem od starcia z @AluronCMC w Iławie ⚔️Wasze wsparcie będzie dla nas niezwykle ważne💪Na pierwszy, wyjątkowy mecz zapraszają Mistrzowie Świata U19 - K.Hawryluk, J.Majchrzak i K.Szymendera💚 pic.twitter.com/VCurkfmZOb — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) October 18, 2023

Władze klubu liczyły, że pierwszy mecz w nowej hali uda się rozegrać w listopadzie, ale - według najnowszych przewidywań - prawdopodobnie nastąpi to jednak w grudniu.

– Na pewno w tym roku kalendarzowym zagramy w Uranii. Dobrze nam w Iławie, czujemy się tam jak u siebie, ale pora już wracać do Olsztyna – powiedział Jankowski.

Przed startem ekstraklasy olsztynianie rozegrali osiem sparingów. Ich bilans to czterech zwycięstwa, trzy porażki i... remis.

Indykpol AZS Olsztyn zainauguruje nowy sezon PlusLigi w sobotę 21 października. O godzinie 20.30 rozegra w Iławie mecz z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Skład Indykpolu AZS Olsztyn na sezon 2023/24:

rozgrywający: Joshua Tuaniga (USA), Karol Jankiewicz;

przyjmujący: Moritz Karlitzek (Niemcy), Nicolas Szerszeń, Kamil Szymendera, Manuel Armoa (Argentyna), Mateusz Janikowski;

atakujący: Alan Souza (Brazylia);

środkowi: Dawid Siwczyk, Szymon Jakubiszak, Cezary Sapiński, Jakub Majchrzak;

libero: Kuba Hawryluk, Jakub Ciunajtis.

Trener: Javier Weber.

RM, Polsat Sport, PAP