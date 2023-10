PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin – po przebudowie celem play-off

Jeszcze przed zakończeniem poprzednich rozgrywek z zespołem rozstał się trener Dariusz Daszkiewicz, a po ostatnim meczu odeszło aż dziewięciu zawodników: Wojciech Włodarczyk, Amerykanie Dustin Watten i Jeffrey Jendryk, Szymon Romać, Nikolas Szerszeń, Konrad Stajer, Szymon Gregorowicz, Brazylijczyk Cristiano Torelli i Mateusz Jóźwik.

Do Marcina Komendy, Jana Nowakowskiego, Mateusza Malinowskiego, Jakuba Wachnika i Damiana Hudzika, którzy pozostali w Lublinie dołączyli: reprezentant Niemiec Tobias Brand, doświadczony Damian Schulz, reprezentant Portugalii Alexander Ferreira, libero reprezentacji Brazylii Thales Hoss, Maksym Kędzierski, Jakub Nowosielski, Marcin Kania, Maciej Zając oraz Maciej Krysiak.

Nowym trenerem został natomiast 50-letni Włoch Massimo Botti. Przez pięć ostatnich lat był on związany z drużyną Gas Sales Bluenergy Piacenza. W 2019 roku wprowadził ją do Serie A1, natomiast w minionym sezonie niespodziewanie zdobył z nią Puchar Włoch, pokonując w turnieju finałowym Sir Sicoma Perugia, a następnie Itas Trentino. Ponadto zajął trzecie miejsce we włoskiej ekstraklasie, w decydującym spotkaniu wykazując wyższość nad Allianzem Mediolan i uplasował się na trzeciej pozycji w Pucharze CEV.

Drugim trenerem będzie związany z klubem niemal od początku Maciej Kołodziejczyk, który prowadził zespół w końcówce poprzedniego sezonu. Nowe twarze w sztabie szkoleniowym to asystent Arkadiusz Grzelak i trener przygotowania motorycznego Andrzej Zahorski.

– Dokonując tak licznych zmian liczymy, że drużyna uczyni sportowy postęp. Wzbogacenie nazwy drużyny członem Bogdanka, to gwarancja stabilności i rozpoczęcie nowego etapu w historii klubu, który jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań – podkreślił jego wiceprezes Maciej Krzaczek.

– Trener Botti to szkoleniowiec ze świeżym spojrzeniem na siatkówkę i unikalną zdolnością wpływania na zawodników. Liczymy na jego umiejętność współpracy z siatkarzami o silnych charakterach, a takich w zespole mamy – dodał.

Nowym kapitanem drużyny został Marcin Komenda. Rozgrywający był powołany przez Nikolę Grbica do szerokiej kadry narodowej na ten rok.

– W minionym sezonie mieliśmy kilka znakomitych spotkań, jak choćby te, w których wygraliśmy z najlepszymi drużynami europejskimi Zaksą i Jastrzębskim Węglem. Fatalnie jednak rozpoczęliśmy ligowe rozgrywki, przegrywając aż sześć pierwszych meczów. Myśląc teraz o skutecznym włączeniu się do walki o play off, do którego aspiracje zgłasza przynajmniej 12 zespołów, musimy się skupić na tych początkowych spotkaniach – uważa kapitan lubelskiej drużyny.

W meczach sparingowych w okresie przygotowawczym lublinianie przegrali z Leonardo Avią Świdnik 1:3 i Treflem Gdańsk 2:3 oraz włoską Farmitalią Katania 0:3, a wygrali z ukraińskim Epicentrum-Podolany Horodok 3:1, dwukrotnie z Asseco Resovią Rzeszów 3:1 i 3:0, Ślepskiem Malow Suwałki 3:0, PSG Stalą Nysa 3:0 i Enea Czarnymi Radom 3:0.

Właśnie ekipa z Radomia będzie rywalem Bogdanki LUK Lublin na inaugurację sezonu w piątek 20 października o godzinie 20.30 w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza.

Skład Bogdanki LUK Lublin na sezon 2023/24:

rozgrywający: Marcin Komenda, Jakub Nowosielski;

przyjmujący: Jakub Wachnik, Alexandre Ferreira (Portugalia), Maciej Krysiak, Tobias Brand (Niemcy);

atakujący: Mateusz Malinowski, Damian Schulz;

środkowi: Jan Nowakowski, Damian Hudzik, Marcin Kania, Maciej Zając;

libero: Thales Hoss (Brazylia), Maksym Kędzierski.

Trener: Massimo Botti (Włochy).

RM, Polsat Sport, PAP