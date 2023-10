Lukas Podolski jest związany z Górnikiem Zabrze kontraktem do końca czerwca 2025 roku. Wydawało się, że to w klubie z Górnego Śląska 130-krotny reprezentant Niemiec zakończy karierę. Tymczasem 38-latek udzielił wypowiedzi w niemieckich mediach, którą zasugerował swój powrót do jednego z byłych klubów.