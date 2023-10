Oburzenie po słowach włoskiego trenera. Wbił szpilkę reprezentantowi Polski

59-letni trener przez ostatnie siedem lat prowadził Itas Trentino. W maju tego roku przejął stery w ekipie z Perugii. W nowym klubie będzie miał okazję pracować z Gianellim - jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Zapytany o to przez "Corriere dello Sport" w odpowiedzi podzielił się kontrowersyjną tezą.

"Poza Christensenem we Włoszech grają wszyscy najlepsi rozgrywający na świecie. Posiadanie mocnych rozgrywających daje możliwość nadania rytmu atakującym i zwiększenia poziomu konkurencyjności drużyny" - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Gorzka pigułka dla kibiców Projektu. Tyle potrwa rehabilitacja gwiazdora

To stwierdzenie mogło wzbudzić niemałe zdziwienie wśród polskich kibiców. W końcu rozgrywający reprezentacji Polski i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Marcin Janusz uchodzi za jednego z najlepszych zawodników na świecie na tej pozycji. Nie brak opinii, że obecnie jest on numerem jeden. Mimo to Lorenzetti wyraźnie go pominął.

Warto wspomnieć, że do niedawna prowadzony przez włoskiego szkoleniowca Itas Trentino dwukrotnie przegrał w finale Ligi Mistrzów z ZAKSĄ. W drugim starciu kluczową postacią ekipy z Kędzierzyna-Koźla był właśnie Janusz.

Sprawę skomentował Andrzej Wrona. Były siatkarz reprezentacji Polski przypomniał, że to polski klub od trzech lat dominuje w Lidze Mistrzów. Z kolei Marcin Lepa z Polsatu Sport wskazał, że większość rozgrywających ze ścisłej czołówki występuje poza Włochami.

Z czterech najlepszych druzyn rankingu swiatowego, 3 rozgrywajacych gra poza Wlochami 🤦‍♂️ 6 rozgrywajacych z 10 najlepszych druzyn rankingu gra poza Italia 🤦‍♂️ Oni chyba Gianellego i De Cecco licza potrojnie 🤪 — Marcin Lepa (@MartiLepa) October 18, 2023

Janusz trafił do ZAKSY w 2021 roku z Trefla Gdańsk. Od tamtej pory wywalczył z zespołem mistrzostwo Polski i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Z biegiem czasu stał się również podstawowym rozgrywającym reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy oraz triumfował w Lidze Narodów.

mtu, Polsat Sport