Czwarte zwycięstwo beniaminka. Triumf Dzików Warszawa po dogrywce!

Spotkanie na początku było bardzo wyrównane - Dziki dobrze prezentowały się w kontrze, ale częściej to zespół z Łańcuta był na minimalnym prowadzeniu. Bardzo aktywni byli z jednej strony Dominic Green oraz Emmanuel Little, a drugiej przede wszystkim Tyler Cheese. Po 10 minutach był ostatecznie remis - po 19. Druga kwarta była bardzo podobna, a trójkami “wymieniali się” Janis Berzins oraz Mateusz Szlachetka. Dopiero jednak po późniejszym trafieniu z dystansu Filipa Struskiego Sewertronics Sokół uciekał na sześć punktów. Michał Aleksandrowicz starał się na reagować, ale dzięki zagraniu Cheese’a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:41.

W trzeciej kwarcie gospodarze odrobili część strat dzięki akcjom Mateusza Szlachetki i Matta Colemana, ale szybko dwie trójkami odpowiedział Mateusz Szczypiński, a ekipa z Łańcuta miała dziewięć punktów przewagi. Późniejsze podobne trafienie Tylera Cheese’a oznaczało 11 punktów różnicy. Straty zmniejszali jeszcze Michał Aleksandrowicz i Dominic Green, ale po 30 minutach było 54:60. Kolejną część gry od dwóch akcji rozpoczął Corey Sanders i wydawało się, że zespół trenera Marka Łukomskiego zaczął ponownie kontrolować wydarzenia na parkiecie. Dziki się nie poddawały - po wsadzie Nicholasa McGlynna zbliżały się na zaledwie trzy punkty. W samej końcówce kluczowe akcje należały do Emmanuela Little i Matta Colemana - dzięki nim był remis po 74, a to oznaczało dogrywkę!

Dodatkowy czas gry był bardzo ofensywny i wyrównany. W pewnym momencie zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego zanotował serię 7:0, a po akcjach Szlachetki i McGlynna uciekał na sześć punktów. Ostatecznie Dziki zwyciężyły 93:85!

Dziki Warszawa - Sewertronics Sokół Łańcut 93:85 po dogrywce (19:19, 17:22, 18:19, 20:14 - 19:11)

Dziki Warszawa: Dominic Green 19, Nick McGlynn 19, Mateusz Szlachetka 18, Emmanuel Little 18, Matt Coleman 9, Michał Aleksandrowicz 8, Mateusz Bartosz 2, Grzegorz Grochowski 0, Piotr Pamuła 0, Alan Czujkowski 0, Jarosław Mokros 0

Sewertronics Sokół Łańcut: Tyler Cheese 27, Corey Sanders 17, Janis Berzins 11, Mateusz Szczypiński 11, Kacper Młynarski 10, Adam Kemp 4, Filip Struski 3, Biram Faye 2, Marcin Nowakowski 0

MC, PAP