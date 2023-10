Polak w 1/8 finału Ligi Mistrzów!

Ocelari Trzyniec pokonali w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie zapewniając sobie awans do najlepszej szesnastki tych rozgrywek. W ekipie „Stalowników” zagrał Kamil Wałęga. Największą sensacją ostatniej kolejki była porażka Tappary Tampere na wyjeździe z EHC Biel-Bienne 3:6, która sprawiła że obrońcy tytułu nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej. Mecze 1/8 finału Champions Hockey League w listopadzie. Transmisje na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Po rozegraniu pięciu kolejek sezonu zasadniczego awans do najlepszej szesnastki miało zapewniony jedenaście zespołów: Vaxjo Lakers, Adler Mannheim, Lukko Rauma, Ilves Tampere, Farjestad Karlstad, Geneve-Servette, RB Monachium, Dynamo Pardubice, Skelleftea AIK, ERC Ingolstadt i jedyny beniaminek w tegorocznej edycji – HC Insrbuck. Przed ostatnią serią spotkań, która została rozegrana we wtorek i środę, o ostatnie pięć wolnych miejsc walczyło łącznie osiem drużyn.

Zobacz także: Szwajcar wpadł w furię i uderzył arbitra! W końcu został ukarany (WIDEO)

Po zakończeniu wtorkowych meczów poznaliśmy czterech kolejnych uczestników fazy pucharowej CHL (Champions Hockey League). Zespół Rapperswil-Jona Lakers, który do awansu potrzebował punktu, zrealizował swoje zadanie w starciu z liderem tabeli Vaxjo Lakers. W pewnym momencie Szwajcarzy wygrywali już 2:0, ostatecznie przegrywając po dogrywce 2:3, ale ten punkt dał im awans, bez konieczności oglądania się na innych. Wygranej (w regulaminowym czasie gry, dogrywce lub karnych) potrzebowali gracze czeskiego HC Vitkovice w konfrontacji z ERC Ingolstadt. Wicemistrzowie Niemiec choć mieli już zapewniony udział w 1/8 finału, w ostatnich meczach jednak nie zachwycają. Przed własną publicznością kolejny raz zagrali przeciętnie i będąc tylko tłem dla rywali, przegrali to spotkanie aż 0:5. Wielkie emocje towarzyszyły dwóm konfrontacjom, w których obie ekipy walczyły o awans do najlepszej szesnastki. Największą sensację sprawił zespół EHC Biel-Bienne, który w obecności ponad pięciu tysięcy kibiców pokonał Tapparę Tamperę 6:3, choć po pierwszej tercji prowadzili mistrzowie Finlandii 2:0. Wygrana zapewniła awans Szwajcarom, kosztem obrońców tytułu. Niewykluczone, że odpadnięcie Tappary już na etapie fazy zasadniczej Ligi Mistrzów będzie skutkowało zwolnieniem szwedzkiego trenera Rikarda Gronborga. W ostatniej wtorkowej konfrontacji o „stawkę”, mający jeszcze teoretyczne szanse na awans RB Salzburg przegrał z Lahti Pelicans 1:5 i to Finowie zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

Przed środowymi meczami do obsadzenia pozostało jedno wolne miejsce o które walczyły zespoły Ocelari Trzyniec i Belfast Giants. Mistrzowie Czech potrzebowali dowolnej wygranej, aby zapewnić sobie awans do szesnastki. „Stalownicy” bez większych problemów pokonali Aalborg Pirates 4:0 i wieczorne starcie Belfast Giants z Dynamem Pardubice było już meczem o „pietruszkę”. Wynik konfrontacji w Ostrawie otworzył reprezentant Słowacji, Viliam Cacho. - To był bardzo trudny mecz, bo graliśmy przeciwko mocnej drużynie, ale poradziliśmy sobie z nimi bardzo dobrze. Przez cały mecz byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie wygraliśmy to spotkanie – podkreślił strzelec pierwszego gola. W barwach Ocelari kolejny raz wystąpił Kamil Wałęga. Reprezentant Polski grał w drugim ataku obok Libora Hudacka i Andreja Nestrasila. 23-letni napastnik spędził na lodzie 11 minut i 53 sekundy oddając jeden celny strzał na bramkę strzeżoną przez Alberta Adamsena. Naszego zawodnika nie było na lodzie przy ani jednym strzelonym golu, a jego dorobek w Lidze Mistrzów to bramka zdobyta w wygranym na wyjeździe meczu z Pelicans Lahti 3:1. Bohaterem starcia z „Piratami” był Hudacek, który zdobył bramkę, a przy dwóch kolejnych zaliczył asysty.

Ocelari dzięki wygranej 4:0 z mistrzem Danii zakończył zmagania w fazie zasadniczej Champions Hockey League na 12. miejscu i w 1/8 finału zagrają ze szwedzką Skellefteą AIK. – W Lidze Mistrzów nie ma łatwych meczów. Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie czeka nas trudna przeprawa, ale zrobimy wszystko żeby awansować – ocenił swojego przeciwnika napastnik Ocelari, Villiam Cacho.

Oto zestaw par 1/8 finału Champions Hockey League:

Adler Mannheim (Niemcy) – Rapperswil-Jona Lakers (Szwajcaria)

Pelicans Lahti (Finlandia) – HC Vitkovice Ridera (Czechy)

Farjestad BK (Szwecja) – EHC Biel-Bienne (Szwajcaria)

Skelleftea AIK (Szwecja) – Ocelari Trzyniec (Czechy - Kamil)

Vaxjo Lakers (Szwecja) – ERC Ingolstadt (Niemcy)

Geneve-Servette HC (Szwajcaria) – RB Monachium (Niemcy)

Lukko Rauma (Finlandia) – HC Insbruck (Austria/ ICE HL)

Ilves Tampere (Finlandia) – Dynamo Pardubice (Czechy)

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 14 i 15 listopada. Rewanże odbędą się tydzień później.