PlusLiga: MKS Ślepsk Malow Suwałki – budżet na walkę w środku ligowej stawki

Po kolejnym dość udanym sezonie w PlusLidze władze Ślepska Malow Suwałki chcieliby, aby w rozpoczynających się w piątek rozgrywkach siatkarze zakwalifikowali się do play-off, czyli uplasowali się w czołowej ósemce. Bardziej realnym celem jest jednak walka o miejsca 9–11.

MKS Ślepsk Malow Suwałki to drużyna, która cztery lata temu zadebiutowała w PlusLidze. Poprzedni sezon zakończyła na dziewiątym miejscu.

– Dla nas celem sportowym w tym sezonie są miejsca od 9 do 11. Ten cel jest połączony z walką o play-off. Chcemy załapać się do tej silnej stawki w polskiej ekstraklasie – powiedział PAP prezes klubu Wojciech Winnik.

Nad przygotowaniem i formą drużyny nadal czuwa trener Dominik Kwapisiewicz, który pracuje w Suwałkach od półtora roku.

– Krezusami ligi nie jesteśmy, ale mamy stabilność w tym, co robimy. Mamy dobrych partnerów sponsorskich. To nam daje pozycję do tego, żeby walczyć gdzieś w środku stawki naszej ligi – dodał Winnik.

Zawodnicy podczas przygotowań do sezonu rozegrali w październiku 14. Memoriał Józefa Gajewskiego. W turnieju rywalizowały cztery drużyny, a suwalska ekipa zajęła w nim drugie miejsce, przegrywając w finale z Treflem Gdańsk 1:3.

Spośród zawodników, którzy grali w zespole w poprzednim sezonie, w Suwałkach zostali: Paweł Filipowicz, Łukasz Rudzewicz, Mateusz Czunkiewicz, Matias Sanchez, Arkadiusz Żakieta, Bartosz Filipiak i Paweł Halaba.

Drużynę opuścili natomiast: Mariusz Magnuszewski, Miran Kujundzic, Adrian Buchowski, Cezary Sapiński, Andreas Takvam, Dominik Depowski i Przemysław Smoliński.

Z kolei z nowych zawodników umowy z klubem podpisali: Serb Maksim Bucujlevic, Konrad Stajer, Argentyńczyk Joaquin Gallego, Jakub Macyra, Słoweniec Żiga Stern, Bartosz Firszt i Ernest Kaciczak.

Blisko sześciomilionowy budżet klubu wspierany jest przez dwóch sponsorów tytularnych – spółki Ślepsk oraz Malow, a także przez blisko 100 mniejszych firm. Klub jest dotowany także przez miasto Suwałki oraz Zarząd Województwa Podlaskiego.

Skład Ślepska Malow Suwałki na sezon 2023/24:

rozgrywający: Matias Sanchez (Argentyna), Maksim Bucujlevic (Serbia);

przyjmujący: Paweł Halaba, Ziga Stern (Słowenia), Bartosz Firszt Ernest Kaciczak;

atakujący: Arkadiusz Żakieta, Bartosz Filipiak;

środkowi: Łukasz Rudzewicz, Konrad Stajer, Joaquin Gallego (Argentyna), Jakub Macyra;

libero: Paweł Filipowicz, Mateusz Czunkiewicz.

Trener: Dominik Kwapisiewicz.

RM, Polsat Sport, PAP