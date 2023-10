Świątek złamała kolejną barierę. Niesamowite sumy, aż kręci się w głowie!

Iga Świątek przyzwyczaiła swoich kibiców do niemalże ciągłego śrubowania rekordów i przekraczania kolejnych granic. Po turnieju w Pekinie może dopisać do swojej listy kolejne osiągnięcie - właśnie wskoczyła do czołowej dwudziestki wśród najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów.