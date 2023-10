Wśród szesnastu trenerów najwięcej jest Polaków – ośmiu, czyli połowa. Trzech szkoleniowców pochodzi z Włoch, dwóch z Argentyny, a po jednym z Finlandii, Chorwacji i Łotwy.

Co ciekawe, w przerwie między sezonami doszło tylko do jednej zmiany trenera. W ekipie Bogdanka LUK Lublin nowym opiekunem został Massimo Botti. Maciej Kołodziejczyk, który prowadził drużynę w końcówce poprzedniego sezonu po rozstaniu z Dariuszem Daszkiewiczem, wrócił na stanowisko asystenta trenera. Jedna trenerska zmiana to ogromna różnica w porównaniu z sytuacją, jaka miała miejsce rok wcześniej. Przed sezonem 2022/23 na zmianę trenera zdecydowało się aż osiem klubów.

Kto jest najstarszym trenerem siatkarskim, a kto najmłodszym opiekunem klubu PlusLigi? Który trener pracuje w obecnej drużynie najdłużej? Kto prowadzi czołowe siatkarskie drużyny? Trenerzy klubów PlusLigi w sezonie 2023/24 w galerii zdjęć:

Trenerzy klubów PlusLigi w sezonie 2023/24. Kto prowadzi czołowe drużyny polskiej siatkówki? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport