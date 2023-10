Złożono hołd zamordowanym kibicom. "Można złożyć kwiaty, zapalić świecę lub po prostu pomyśleć"

W poniedziałek w Brukseli Belgowie rywalizowali ze Szwedami w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Wynik spotkania w 15. minucie otworzył Viktor Gyokeres, a później na listę strzelców wpisał się Romelu Lukaku, który wykorzystał rzut karny. Piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku 1:1. Ten mecz nie został już wznowiony.

ZOBACZ TAKŻE: Jest decyzja UEFA ws. meczu Belgia - Szwecja

Sport zszedł bowiem na dalszy plan. W stolicy Belgii doszło do zamachu terrorystycznego. Na ulicach Brukseli zamordowano dwóch szwedzkich kibiców. Piłkarze ze Skandynawii w obliczu tych wydarzeń odmówili wyjścia na drugą połowę, a spotkanie zostało przerwane.

Teraz szwedzka federacja piłkarska złożyła hołd zabitym fanom. Stworzono specjalne miejsce pod Friends Arena w Sztokholmie, gdzie można złożyć kwiaty lub zapalić świecę.

"SvFF utworzyło miejsce, w którym upamiętnia się kibiców, którzy tragicznie stracili życie i odnieśli obrażenia podczas poniedziałkowego ataku terrorystycznego w Brukseli. Wszyscy jesteśmy zasmuceni tym, co się stało, a wielu chce okazać wsparcie osobom dotkniętym tą sytuacją. Na Friends Arena, przy wejściu A, można złożyć kwiat, zapalić świecę lub po prostu pomyśleć. Miejsce to będzie istniało tak długo, jak będzie to potrzebne. Razem jesteśmy niebiesko-żółtą rodziną" - napisano.

SvFF har upprättat en plats för att minnas de supportrar som tragiskt miste livet och skadades under måndagens terrorattentat i Bryssel. 🕯️



Vi är alla bedrövade över det som skett och många vill visa sitt stöd till de som drabbats.



(1/2) pic.twitter.com/fQhxJ0Q6ot — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 18, 2023

Warto przypomnieć, że UEFA podjęła już decyzję w sprawie przerwanego spotkania. Mecz nie zostanie już wznowiony, a za wiążący zostanie uznany wynik do przerwy.

AA, Polsat Sport