Bardzo ciekawie zapowiada się piątkowa gala Babilon Boxing Show & K1 w Legionowie. W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie pas WBC Francophone w wadze półśredniej. O to trofeum powalczą niepokonani Jan Lodzik i Mateusz Polski. Oprócz pojedynków pięściarskich na kibiców czeka również starcie w formule K-1. Relacja i wyniki na żywo gali Babilon Boxing Show & K-1 na Polsatsport.pl

Lodzik i Polski nie zaznali jeszcze smaku porażki w zawodowym boksie. Pierwszy z pięściarzy ma na koncie osiem zwycięstw, z czego dwa przed czasem. Po raz ostatni "Iron" walczył w maju. Wówczas pokonał przez TKO w piątej rundzie Konrada Dąbrowskiego i zdobył pas IBA Intercontinental. Wiele wskazuje na to, że potyczka z Polskim będzie największym wyzwaniem w jego dotychczasowej karierze bokserskiej. Dodajmy, że 28-latek toczy także pojedynki w K-1 (jest mistrzem Babilonu w tej formule).

Zero z rekordu Lodzika spróbuje zabrać pięściarz z Karlina. Polski przez lata święcił triumfy w boksie amatorskim. 30-latek jest multimedalistą mistrzostw kraju, do tego w 2017 roku w Charkowie sięgnął po brąz mistrzostw Europy, a dwa lata wcześniej wywalczył medal tego samego kruszcu na Igrzyskach Europejskich w Baku. Na zawodowstwie rywalizował dotąd pięciokrotnie i za każdym razem wygrywał. Do ringu w Legionowie Polski wejdzie po krótkiej przerwie - ostatni pojedynek stoczył 9 września w Białymstoku. Pokonał wówczas na punkty Konstantine Jangavadze.

Starcie Lodzik - Polski to nie jedyna atrakcja piątkowej gali. W co-main evencie do zawodowego ringu powróci Łukasz Stanioch, który skrzyżuje rękawice z Maksymem Miszczenką. Łącznie na kibiców czeka sześć starć bokserskich i dwa w formule K-1.

Relacja i wyniki na żywo gali Babilon Boxing Show & K-1 w Legionowie na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Legionowie:

10 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg) o pas WBC Francophone:

Jan „IRON” Lodzik (8-0) vs Mateusz Polski (5-0)



6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Łukasz Stanioch (9-1) vs Maksym Miszczenko (9-2)



K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 67 kg:

Mateusz „BENEK” Białecki (3-2) vs Michał Krupa (3-1)



4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Kacper Niewiadomski (debiut) vs Marek Jędrzejczak (1-0)



4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (1-0) vs Piotr Więcławski (debiut)

4 rundy po 3 minuty w wadze cruiser (do 90,7 kg):

Bartosz Barczyński (5-5) vs Mateusz Grochowski (debiut)



4 rundy po 3 minuty w limicie do 90 kg:

Marek Kurtyka (debiut) vs Daniel Piaskowski (debiut)

mtu, Polsat Sport