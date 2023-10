W walce wieczoru gali Babilon Boxing Show & K1 o mistrzowski pas WBC Francophone w kategorii półśredniej powalczą na dystansie 10 rund Jan "Iron" Lodzik i Mateusz Polski.

- Jestem bliski zdobycia trzeciego mistrzowskiego pasa w tym roku. Najpierw wygrałem tytuł Babilon w K1, potem IBA Inter-Continental w boksie, a teraz powalczymy z Mateuszem Polskim o pas WBC Francophone. Mogę zaliczyć ten rok do najmocniejszych w karierze. Każdy mój dotychczasowy rywal walczył inaczej i miał inne warunki fizyczne. Biłem się z wieloma świetnymi rywalami jak były mistrz świata Domenico Valentino czy Augustin Kucharski albo Patrik Balaż. W kickboxingu walczyłem z najlepszymi. To przekrojowe doświadczenie tworzy mnie. Jestem przygotowany na starcie z takim zawodnikiem jak Polski. Wierzę w zwycięstwo. Zamierzam zdobyć ten trzeci pas! - powiedział 28-letni "Iron".

- Całe moje doświadczenie z boksu olimpijskiego, mnóstwo medali z mistrzostw Polski i imprez, to wszystko da mi przewagę. Mój naturalny talent zniweluje różnicę w doświadczeniu zawodowym. On jest kickbokserem, a ja boksuję przez pół życia. Potrafię boksować ofensywnie i defensywnie. Umiem kontrować, jestem sprytniejszy i lepszy technicznie. Oglądałem jego walki, porównywałem nasze umiejętności. Kolejnym moim atutem jest siła. To będzie mocna i krwawa bitka, może się w niej zdarzyć wszystko, ale myślę, że wygram to na punkty - stwierdził Polski.

Poza tym na karcie walk zobaczymy również starcie w wadze półciężkiej między Łukaszem Staniochem a Maksymem Miszczenko. Łącznie na karcie zobaczymy jeszcze cztery pojedynki bokserskie oraz jeden w formule K1.

Transmisja gali Babilon Boxing Show & K1 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go o godz. 19:30 oraz w Super Polsacie o godz. 20:00.

