Łukasz Żygadło opowiedział o powrocie do polskiej siatkówki. "Nowa rola i duże wyzwanie"

Łukasz Żygadło to jeden z najlepszych polskich rozgrywających w historii. Jego siatkarska kariera trwała bardzo długo, bo aż do 43 roku życia. Gdy pojawiły się informacje o jego współpracy z klubem z Częstochowy, mogło się nawet wydawać, że Żygadło wesprze tę drużynę na boisku.

– Nie byłoby problemu. Jestem w dobrej dyspozycji, zmieniłbym tylko program przygotowania – przyznał były siatkarz w magazynie #7strefa.

Exact Systems Hemarpol Częstochowa ogłosił ostatnio, że Łukasz Żygadło został dyrektorem klubu. To dla niego powrót do polskiej siatkówki, ale w zupełnie nowej roli.

– Nowa rola i duże wyzwanie. Nie będzie to łatwy moment dla klubu, ale na pewno ciekawy i intensywny. Mam nadzieję, że historia związana z siatkówką, jaką ma Częstochowa, powtórzy się. Utrzymamy się w lidze i będziemy budowali coś na kolejne lata – zaznaczył Żygadło.

Nowy dyrektor Exact Systems Hemarpol Częstochowa przybliżył kibicom historię tego klubu.

– To był klub stworzony przez Krzysztofa Wachowiaka, dyrektora liceum "Norwida". Powstał, by przygotowywać młodych zawodników do gry w zespole AZS Częstochowa. Później te drogi się rozeszły, po prostu nie było finansowania. Pan Krzysztof zdecydował, że podejmie rękawicę i sam będzie budował nowy klub. Wychował wielu zawodników, wśród obecnych reprezentantów są to Bartosz Bednorz i Mateusz Bieniek. Z Norwida pochodzi wielu zawodników, którzy zdobywali medale w PlusLidze i grali w kadrze. Jest to ogromna, dwudziestoletnia historia. Norwid wychowywał siatkarzy dla klubów w ekstraklasie, a teraz sam w niej zagra – powiedział.

– Staramy się zachęcić różne środowiska w mieście do współpracy. Moja współpraca z klubem to nie jest kwestia ostatnich dwóch tygodni. Działamy razem już od jakiegoś czasu i teraz sformalizowaliśmy ten związek, by móc oficjalnie rozmawiać z partnerami. Pracujemy nad tym, by zachęcić wszystkich do wspierania siatkówki na najwyższym poziomie w Częstochowie – dodał Żygadło.

RM, Polsat Sport