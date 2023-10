Mazur: Ciężka praca ma sens

Wchodzę w nowy sezon z pewnością siebie i spokojem, i nie mogę się doczekać, co on przyniesie, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mi się zmierzyć – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata w short tracku reprezentantka Polski, Nikola Mazur. Transmisje z Montrealu w sobotę i niedzielę od 19:30 na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Grzegorz Michalewski: Za Tobą bardzo udany sezon w rywalizacji na krótkim torze. W Pucharze Świata w Dordrechcie stanęłaś na podium w rywalizacji sztafet mieszanych. Z koleżankami byłyście blisko medalu w mistrzostwach Europy, kończąc wyścig finałowy na czwartym miejscu. W mistrzostwach świata wygrałaś finał B na 500 metrów, zajmując ostatecznie wysokie szóste miejsce. Jak oceniasz ten poprzedni sezon?



Nikola Mazur: Mimo że nie skończył się upragnionym indywidualnym medalem, to bardzo się z niego cieszę. Dodał mi dużo pewności siebie, w dodatku takiej, że zmiany, jakie wprowadziłam, obszary, nad którymi pracowałam i gdzie przekierowałam dużo skupienia, mają sens. Cieszy mnie przede wszystkim to uczucie, że ta ciężka praca ma sens. Jestem też bardziej niż kiedykolwiek świadoma swoich mocnych stron, jak i słabości, co jest bardzo ważne w kontekście przygotowań do kolejnych igrzysk olimpijskich.

Przed Tobą nowy sezon i nowe rozdanie. Jakie cele stawiasz przed sobą i które zawody będą miały dla Ciebie największy priorytet?

Oczywistym jest, że największy priorytet mają mistrzostwa Europy i świata, tym bardziej, że po raz kolejny jesteśmy gospodarzami tych pierwszych i już po raz trzeci odbędą się one w Gdańsku. Oprócz tego Gdańsk będzie także gospodarzem pierwszego w historii Pucharu Świata na krótkim torze i tam również chciałabym pokazać się z jak najlepszej strony.

W Montrealu wystartujecie bez zawieszonej Natalii Maliszewskiej. Czy ta absencja może mieć jakiś wpływ na Twoje wyniki oraz dyspozycję?

Nieobecność Natalii jest dużą stratą dla całego teamu, ale w żaden sposób nie wpływa na moją indywidualną dyspozycję. Na pewno odczujemy jej brak w sztafecie żeńskiej, ale start w innym, lekko osłabionym składzie będzie dobrym doświadczeniem i wcale nie wyklucza wysokich lokat.

Mówi się, że „za mundurem panny sznurem”, ale w Twoim przypadku jest odwrotnie. Pod koniec kwietnia otrzymałaś powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Skąd taki pomysł i czy ktoś z Twojego środowiska się na niego zdecydowała?

Dzięki ogromnej pomocy naszego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego pojawiła się taka możliwość i zarówno ja, jak i paru innych łyżwiarzy postanowiliśmy z niej skorzystać. Nie jest to żadna nowa koncepcja. W polskim sporcie, ale i nie tylko, od wielu lat sportowcy łączą obowiązki sportowe z byciem żołnierzem.

Czy przygotowania do nowego sezonu, a teraz starty w zawodach pucharu świata nie będą Ci kolidowały z zajęciami w jednostce wojskowej?

Wszystko jest zorganizowane i dopięte tak, żebyśmy mogli jak najlepiej reprezentować Ojczyznę, Wojsko Polskie i samą jednostkę. Jest to nasz obopólny interes i obie strony dokładają wszelkich starań, aby współpraca układała się w najlepszy możliwy sposób. Jestem za to bardzo wdzięczna, jest to ogromne wsparcie.

Pierwsze dwa puchary świata zaplanowano na najbliższe dwa weekendy. Jakie masz oczekiwania odnośnie swoich startów w Montrealu?

Nie mam oczekiwań, bo i po co? To nowy sezon, nowe rozdanie. Czego jestem pewna to jest to, ile pracy włożyłam w swój rozwój, ale jakie efekty to przeniesie i kiedy, to ciężko ocenić. Wchodzę w nowy sezon z pewnością siebie i spokojem, i nie mogę się doczekać, co on przyniesie, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mi się zmierzyć.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Montrealu. Transmisje na żywo w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport News oraz Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Sport Premium 2.

Sobota (21 października):

Godz. 19:32 (Polsat Sport Extra/Polsat Sport Premium 2) - ćwierćfinały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 20:19 (Polsat Sport Extra/Polsat Sport Premium 2) - półfinały 1500 metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Anna Falkowska, Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk Felix Pigeon i Neithan Thomas).

Godz. 20:55 (Polsat Sport Premium 2) - półfinały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 21:28 (Polsat Sport Premium 2) - finały 1500 metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Anna Falkowska, Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk Felix Pigeon i Neithan Thomas).

Godz. 22:08 (Polsat Sport Premium 2) - finały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 22:43 (Polsat Sport Premium 2) - finały sztafety mieszanej (w eliminacjach wystartuje sztafeta Polski).

Godz. 17:17 (Polsat Sport/Polsat Sport Premium 2) - półfinały sztafet kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują obie sztafety Polski).

Niedziela (22 października):

Godz. 19:32 (Polsat Sport Premium 1) - ćwierćfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 19:56 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - ćwierćfinały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier). Godz. 20:43 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - półfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 20:58 (Polsat Sport News Polsat Sport Premium 1) – półfinały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 21:31 (Polsat Sport News Polsat Sport Premium 1) - finały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 22:02 (Polsat Sport News Polsat Sport Premium 1) - finały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w eliminacjach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier).

Godz. 22:49 (Polsat Sport News Polsat Sport Premium 1) - finały sztafet kobiet i mężczyzn,(w eliminacjach wystartują obie sztafety Polski).