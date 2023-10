Novak Djokovic wzmocni reprezentację Serbii

Dla Djokovica będzie to debiut w United Cup. Impreza w Perth i Sydney to pierwszy turniej w przyszłym sezonie, w którym Serb weźmie udział i ma mu pomóc w przygotowaniu do obrony tytułu w wielkoszlemowym Australian Open.

W drugiej edycji rozgrywek drużyn mieszanych weźmie udział 18 zespołów, podzielonych na sześć grup. W pierwszej odsłonie turnieju w trzech miastach - Perth, Sydney oraz Brisbane - rywalizowało 16 ekip. Triumfowali Amerykanie.

Polska, z wiceliderką rankingu WTA Igą Świątek i 11. w zestawieniu ATP Hubertem Hurkaczem na czele, będzie rozstawiona z numerem pierwszym. Losowanie grup odbędzie się w poniedziałek.

Faza grupowa toczyć się będzie systemem każdy z każdym, a na jeden mecz składać się będzie jeden pojedynek singlowy mężczyzn i kobiet oraz mikst. Zwycięzcy każdej grupy, a także najlepsza z drużyn z drugich miejsc w obu miastach, awansują do ćwierćfinałów. Półfinały oraz finał odbędą się w Sydney.

Jak zapowiadają organizatorzy: "wystartuje dziewięciu z 20 najlepszych zawodników świata i pięć z dziesięciu najlepszych zawodniczek".

KN, PAP