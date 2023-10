Mistrzowie wygrali w Gdyni. Świetna czwarta kwarta Kinga Szczecin

Początek spotkania trochę lepiej układał się dla gospodarzy, którzy mogli liczyć na Przemysława Żołnierewicza oraz Andrzeja Plutę. Z drugiej strony bardzo aktywny był Zac Cuthbertson. Później do remisu doprowadzali Morris Udeze i Jhonathan Dunn. Świetny fragment zanotowali też Kacper Gordon i Jakub Szumert, a po 10 minutach było 23:21. W drugiej kwarcie trójka Michała Nowakowskiego oznaczała kolejny remis. Krajowa Grupa Spożywcza Arka szybko reagowała na to trafieniami Gordona oraz Kamińskiego. Faulowani gospodarze nieźle wykorzystywali później rzuty wolne i dzięki temu utrzymywali przewagę. Wszystko starał się zmieniać ofensywny Cuthbertson. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:41.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wychodził na prowadzenie po kolejnym trafieniu Zaca Cuthbertsona. Mimo kolejnych akcji Przemysława Żołnierewicza i Andrzeja Pluty, to King był teraz stroną z inicjatywą ofensywną. Po trójce Kacpra Borowskiego uciekał na siedem punktów. Po 30 minutach było ostatecznie 59:67. W kolejnej części meczu przyjezdni szybko uciekali nawet na 13 punktów dzięki trafieniom Andrzeja Mazurczaka i Tony’ego Meiera. Od tego momentu całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Po trójce Dunna różnica wzrosła do 18 punktów. Starał się jeszcze na to reagować Adrian Bogucki, ale ostatecznie to King zwyciężył 103:84.

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - King Szczecin 84:103 (23:21, 19:20, 17:26, 25:36)

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia: Przemysław Żołnierewicz 18, Adrian Bogucki 15, Grzegorz Kamiński 15, Andrzej Pluta 14, Jakub Szumert 7, Kacper Gordon 5, Adam Hrycaniuk 4, Maciej Nagel 4, Maksymilian Wilczek 2, Stefan Kenic 0, Kacper Marchewka 0, Nikodem Czoska 0

King Szczecin: Zac Cuthberston 26, Darryl Avery Woodson 16, Andrzej Mazurczak 14, Jhonathan Dunn 13, Tony Meier 7, Morris Udeze 7, Michał Nowakowski 6, Kacper Borowski 6, Artur Łabinowicz 3, Mateusz Samiec 3, Maciej Żmudzki 2

MC, plk.pl