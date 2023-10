Jagiellonia jest trzecia w tabeli, Zagłębie zajmuje szóstą pozycję, ale oba zespoły dzielą tylko dwa punkty (białostoczanie mają także do rozegrania zaległy mecz z Lechem w Poznaniu).

"Przed nami jeszcze mnóstwo meczów i oczywiście cieszę się, że obecnie notujemy dobre wyniki. Niemniej mnie to nie zadowala. Podobnie jak cały zespół, chcemy więcej. W piątek interesuje nas kolejne zwycięstwo i to nas napędza. Z pewnością nikt nie zadowala się tym, co mamy w tym momencie, ani nie spoczywa na laurach" - mówił szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Jego wypowiedź wywołała szereg spekulacji

Jagiellonia wygrała w tym sezonie wszystkie mecze u siebie; w sumie zanotowała 12 kolejnych spotkań bez porażki na własnym stadionie. "W piątek nikt już nie będzie pamiętał o tej serii. Będziemy mogli liczyć tylko na siebie. Nie możemy zadowalać się tym, co do tej pory osiągnęliśmy. Nadal chcemy wygrywać kolejne mecze, śrubować ten wynik. W ten sposób do tego podchodzimy" - dodał trener.

Pytany o przeciwnika podkreślał, że ogromnym atutem drużyny z Lubina jest jej doświadczony trener Waldemar Fornalik. "+Miedziowi+ grają bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie i regularnie. Czeka nas ciężkie zadanie, ale to mogę powtarzać przed każdym meczem w ekstraklasie. W tej lidze nie ma łatwych spotkań, a każdy punkt trzeba wywalczyć, czasami wręcz wyszarpać" - zaznaczył Siemieniec.

W piątek najprawdopodobniej nie zagra jeszcze jeden z liderów białostoczan Jesus Imaz, który dochodzi do dyspozycji po urazie. Raczej nie będzie też w składzie młodego defensora Miłosza Matysika. Do normalnych treningów wrócił za to pomocnik Jarosław Kubicki.

Relacja i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.