37-letni mistrz świata z 2014 roku doznał kontuzji podczas jazdy na nartach poprzedniej zimy i od ponad 10 miesięcy nie wystąpił w żadnym meczu o stawkę ani w Bayernie, ani w reprezentacji Niemiec.

Od kilku dni niemieckie media donosiły, że Neuer jest już gotowy do gry i prognozowały jego występ w sobotę w Moguncji.

- To znakomicie, że "Manu" wrócił do treningów, jesteśmy z niego bardzo dumni. Ale wczoraj wspólnie z nim zdecydowaliśmy, że z Mainz w bramce wystąpi Sven Ulreich, prawdopodobnie tak będzie też z Galatasaray (we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów). To pozwoli Neuerowi wziąć udział w większej liczbie sesji treningowych. Jego treningi wyglądają dobrze, ale pomimo całej tej radości nie możemy popadać w hurraoptymizm - powiedział Tuchel na konferencji prasowej.

Bayern ma 17 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi. Przed nim sklasyfikowane są ekipy Bayeru Leverkusen - 19 pkt oraz VfB Stuttgart - 18.

KP, PAP