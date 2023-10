Dominacja w hicie PlusLigi! Świetny start wicemistrzów Polski

Na początku meczu obie ekipy prezentowały zbliżony poziom. Żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć przeciwnikom. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec pierwszego seta, kiedy to gospodarze wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Szczególnie dobrze na parkiecie prezentował się Bartosz Bednorz. Reprezentant Polski w pierwszej partii zdobył w sumie siedem punktów. Między innymi dzięki jego skutecznej grze ZAKSA wygrała pierwszego seta 25:20.

W kolejnej partii zwycięzcy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów bez większych problemów kontrolowali przebieg rywalizacji. Goście pod koniec tej części meczu próbowali jeszcze wrócić do gry. Zapał zespołu z Bełchatowa ostudził jednak Aleksander Śliwka, który skutecznym atakiem zakończył drugiego seta (25:19)

Warto zaznaczyć, że w drugiej partii miała miejsce niebezpieczna sytuacja. Próbujący ratować piłkę Erik Shoji wpadł w banery reklamowe ustawione dookoła boiska. Na szczęście siatkarzowi nic się nie stało i już po chwili znowu pojawił się na parkiecie.

Podopieczni Andrea Gardiniego na początku trzeciej odsłony zaskoczyli rywali i odskoczyli im na kilka punktów. Po chwili dekoncentracji wicemistrzowie Polski wrócili jednak na prezentowany w poprzednich setach poziom. Mimo to Skra już złapała wiatr w żagle, przez co gra toczyła się punkt za punkt. Ostatecznie to goście przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając partię 25:22.

W czwartym secie nie zabrakło emocji. Sytuacja zmieniła się jak w kalejdoskopie. Trudno było stwierdzić, która ekipa okaże się lepsza. Na pomoc gospodarzom przyszedł Łukasz Kaczmarek. Polski siatkarz bez problemów wykorzystywał swoje okazje, dzięki czemu ZAKSA wygrała ostatnią partię 25:20.

Ekipa z Kędzierzyna-Koźla zatem świetnie weszła w nowy sezon PlusLigi. W drugiej kolejce rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ZAKSA zmierzy się z PSG Stalą Nysa (24.10). Natomiast PGE GiEK Skra Bełchatów zagra z zespołem KGHM Cuprum Lubin (24.10).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:20)

MVP: Łukasz Kaczmarek

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (18), Bartosz Bednorz (16), Aleksander Śliwka (12) - ZAKSA; Adrian Aciobanitei (16), Bartłomiej Lipiński (12), Mateusz Poręba (10) - Skra

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Andreas Takvam, David Smith, Erik Shoji (libero), Daniel Chitigoi, Przemysław Stępień, Bartłomiej Kluth. Trener: Tuomas Sammelvuo

PGE GiEK Skra Bełchatów: Dawid Konarski, Wiktor Nowak, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Benjamin Diez (libero), Mateusz Poręba, Adrian Aciobanitei, Bartłomiej Lipiński, Jakub Ribicki, Pierre Derouillon. Trener: Andrea Gardini

