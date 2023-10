W pierwszym sobotnim meczu II ligi Olimpia Elbląg zawita do Krakowa. Czy Hutnik postawi gościom twarde warunki? Relacja i wynik na żywo meczu Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg na Polsatsport.pl.

Do sobotniej potyczki z wyższej pozycji w tabeli przystąpią zawodnicy z województwa warmińsko-mazurskiego. Olimpia w trzynastu ligowych grach zgromadziła na swoim koncie dwadzieścia punktów, co przekłada się na siódmą lokatę w stawce. Bilans podopiecznych trenera Przemysława Gomułki to pięć wygranych, pięć remisów i trzy porażki.

Drużyna Hutnika w swoim dorobku ma obecnie osiemnaście "oczek", a więc o dwa mniej od swoich następnych oponentów. Jeżeli krakowianie pokonają Olimpię, przeskoczą ją w ligowej tabeli. Czy tak się stanie?

Relacja i wynik na żywo meczu Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12.00.