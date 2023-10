Koniec poniewierania sędziów? Szansa na poważną zmianę!

Szczególnie w niższych ligach w Polsce dochodzi regularnie do ataków na sędziów. Najbardziej spektakularny był przypadek z 2019 r., gdy osiemnastoletni sędzia Szymon Pawłowski został znokautowany przez piłkarza ciosem w głowę podczas meczu Pomorzanka Jarosławsko – Zorza II Dobrzany. Są widoki na to, że bezpieczeństwo arbitrów ulegnie poprawie, bo zostaną prawnie funkcjonariuszami publicznymi, o co od lat zabiega były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski.