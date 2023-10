Słowaczka Tamara Mesikova (TS Wisła Zakopane) i Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) zajęli pierwsze miejsca w rozegranych w Szczyrku mistrzostwach Polski w skokach narciarskich na igelicie. Najlepszą z Polek była Anna Twardosz (KS AZS AWF Katowice) i to ona została mistrzynią kraju.

W rywalizacji kobiet drugie miejsce też zajęła Słowaczka (Kira Kapustikova). Wicemistrzynią Polski została Nicole Konderla (KS AZS AWF Katowice - czwarta w konkursie), a brązową medalistką Natalia Słowik (AZS Zakopane - piąta w konkursie).

Srebrny medal w rywalizacji mężczyzn zdobył Piotr Żyła (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe,) a brązowy Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane).

W zawodach rozegranych na obiekcie im. Beskidzkich Olimpijczyków w Szczyrku, wzięło udział 15 kobiet i 74 mężczyzn, także z Ukrainy i Słowacji.

Panowie nim przystąpili do pierwszej rundy musieli skakać w kwalifikacjach. W gronie 74 zawodników najlepszy był Kubacki.

W pierwszej serii bardzo dobrze zaprezentowali się najbardziej utytułowani polscy zawodnicy, z grona tych, którzy w sobotę startowali. Kubacki zajmował drugie miejsce (skoczył 102,5 m), wyprzedzał go tylko Żyła (103,0). Wracający do rywalizacji po kłopotach zdrowotnych Stoch też popisał się dobrym skokiem (101,0). Jednak oddał go w lepszych warunkach wietrznych niż mniej utytułowany Kacper Juroszek (ten wylądował na setnym metrze). Dlatego ten ostatni zajmował trzecie miejsce, a Stoch czwarte.

W finałowej serii świetnie zaprezentował się Kubacki, który skoczył 106,5 i zdobył złoty medal. Nieco słabiej wypadł Juroszek i spadł na siódme miejsce.

Po pierwszej serii rywalizacji pań prowadziła Mesikova, który skoczyła 93 m przed Twardosz (91,0) a trzecia była Kapustikova (92,0). W drugiej serii Polka oddała słabszy skok i spadła na trzecie miejsce.

Pierwotnie zawodnicy mieli zaczynać swoją próbę jadąc po torach lodowych. Jednak ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę ostatecznie były one porcelanowe.

W 2022 r. w MP, które rozegrano w Zakopanem, triumfowali Konderla i Kubacki.

MC, PAP