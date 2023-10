Premier League: Manchester City - Brighton. Relacja i wynik na żywo

Mistrzowie Anglii rozpoczęli sezon od sześciu zwycięstw z rzędu i mogło wydawać się, że jeszcze długo nie zwolnią tempa. Tymczasem podopieczni Pepa Guardioli najpierw sensacyjnie przegrali na wyjeździe z Wolverhampton 1:2, a następnie z Arsenalem 0:1. To sprawia, że "The Citizens" plasują się na trzecim miejscu w tabeli z dwoma punktami straty do "Kanonierów" i Tottenhamu.

Szansa na siódmy triumf w sezonie nastąpi w sobotnie popołudnie, kiedy na Etihad Stadium zawita Brighton. "Mewy" również czekają na wygraną od dwóch spotkań, aczkolwiek remis w poprzedniej kolejce u siebie z Liverpoolem 2:2 nie przynosi temu zespołowi ujmy.

Podopieczni Roberto De Zerbiego przegrali wcześniej aż 1:6 z Aston Villą, ale i tak znajdują się na wysokiej szóstej lokacie z dwoma "oczkami" mniej od City.

W poprzednim sezonie konfrontacje obu drużyn były wyrównane. Manchester wygrał u siebie 3:1, natomiast Brighton na własnym boisko zremisowało 1:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Manchester City - Brighton od godz. 16:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport