Serie A: Hellas Verona - SSC Napoli. Relacja i wynik na żywo

Po niespełna dwutygodniowej przerwie piłkarze Hellasu oraz Napoli wracają do gry. Faworytami są niewątpliwie goście, którzy nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę, jeżeli nie chcą stracić dystansu do czołówki tabeli. W poprzedniej kolejce mistrzowie Włoch przegrali u siebie z Fiorentiną 1:3 i posada Rudiego Garcii wisi na włosku. Drużyna Piotra Zielińskiego plasuje się dopiero na piątym miejscu z siedmioma punktami straty do prowadzącego Milanu.

Na przełamanie fatalnej passy sześciu meczów bez wygranej liczą w Weronie. Piłkarze z miasta Romea i Julii zaczęli sezon kapitalnie, wygrywając dwa spotkania, m.in. z AS Roma. W kolejnych starciach było już tylko gorzej, czego dowodem zaledwie dwa zdobyte punkty i odległe 16. miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce klub Pawła Dawidowicza przegrał na wyjeździe z Frosinone 1:2.

W poprzednim sezonie Napoli potrafiło wygrać w Weronie aż 5:2. Jedną z bramek zdobył wówczas Zieliński.

Relacja i wynik na żywo meczu Hellas Verona - SSC Napoli od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport