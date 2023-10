Short track: Puchar Świata w Montrealu. Gdzie oglądać?

Na starcie zawodów w Kanadzie zobaczymy jedenastu Polaków. W rywalizacji kobiet wystąpią Anna Falkowska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska. W konkurencjach męskich nasz kraj reprezentować będą Łukasz Kuczyński, Mateusz Mikołajuk, Neithan Thomas, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier.

Maliszewska zawieszona!

W kadrze zabrakło Natalii Maliszewskiej, która choć miała negatywne wyniki badań, została zawieszona przez Światową Agencję Antydopingową za naruszenie przepisów kontroli antydopingowych. – Procedury trwają i pozostaje nam cierpliwie czekać. Mamy nadzieję, że złożone przez nas wyjaśnienia zostaną uwzględnione i zawieszenie Natalii będzie maksymalnie skrócone – powiedział na oficjalnej strony naszej federacji, Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

W Montrealu trenerzy Gregory Durand i Urszula Kamińska nie będą mogli skorzystać z kontuzjowanych aktualnie Hanny Sokołowskiej, Magdaleny Zych i Pawła Adamskiego. - Myślę, że Magda powinna wrócić do treningów w drugiej połowie sezonu, a do startów dopiero w następnym sezonie. Paweł rehabilituje się i trenuje pod okiem trenera przygotowania fizycznego. Jestem na bieżąco informowana o jego postępach. Hania powoli powraca do zdrowia i dostała zgodę na wznowienie treningów – mówi trenerka naszej kadry, Urszula Kamińska.

Pod nieobecność Sokołowskiej i Zych do naszej kadry dołączyła 16-letnia Anna Falkowska, a za Adamskiego startować będzie 22-letni Felix Pigeon. W 2020 roku reprezentował Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Lozannie. 22-latek, który od ponad roku trenuje z naszą kadrą, stara się o polskie obywatelstwo i niedawno otrzymał zgodę od Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) na starty w reprezentacji Polski. - Felix jest bardzo solidnym zawodnikiem, który jest w stanie dobrze prezentować się na każdym dystansie zarówno indywidualnie jak i w sztafecie. Uważam, że to na pewno duży plus dla naszej drużyny – mówi reprezentant Polski, Michał Niewiński.

Medalowe apetyty Polaków…

W tym sezonie liderami naszej kadry powinny być Nikola Mazur i Kamila Stormowska oraz Michał Niewiński i Diane Sellier. Na marcowych MŚ w Seulu Mazur wygrała finał B na 500 metrów zajmując ostatecznie szóste miejsce, a Stormowska zajęła ósme miejsce na dystansie 1000 metrów. Obie wraz z koleżankami zajęły czwarte miejsce na ME w Gdańsku oraz w wywalczyły brąz w pucharze świata w sztafecie mieszanej w Dordrechce (Stormowska na tym samym dystansie była trzecia także w Ałmatach). - To nowy sezon, nowe rozdanie. Czego jestem pewna to jest to, ile pracy włożyłam w swój rozwój, ale jakie efekty to przeniesie i kiedy, to ciężko ocenić. Wchodzę w nowy sezon z pewnością siebie i spokojem, i nie mogę się doczekać, co on przyniesie, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mi się zmierzyć – podkreśla Mazur.

Sellier w poprzednim sezonie zdobył historyczny złoty medal w pucharze świata wygrywając rywalizację na 500 metrów podczas zawodów w Ałmatach, a w klasyfikacji końcowej na tym dystansie uplasował się na trzecim miejscu. Do tego wraz z kolegami z drużyny (Pawłem Adamskim, Łukaszem Kuczyńskim i Michałem Niewińskim) wywalczył pierwszy w historii polskiego short tracku medal mistrzostw Europy. W Gdańska nasza sztafeta zajęła trzecia miejsce. Z kolei Niewiński w zeszłym sezonie, poza historycznym brązem w sztafecie na ME w Gdańsku, wywalczył także na mistrzostwach świata juniorów złoto na 500 i brąz na 1000 metrów, a na dystansie 1500 metrów poprawił rekord świata w tej kategorii wiekowej oraz rekord Polski seniorów. Obecny sezon będzie jego pierwszym w roli „pełnoprawnego seniora”. – Chciałbym przede wszystkim pokazać niektórym „wyjadaczom”, że jestem tu i muszą się że mną liczyć – zapewnia Niewiński.

Udany początek Biało-Czerwonych!

Piątkowe kwalifikacje w Montrealu wypadły bardzo dobrze dla naszej kadry. W Kanadzie podczas inauguracyjnych zawodów pucharu świata poza startami na 500 i 100 metrów, indywidualnie dwukrotnie odbędzie się rywalizacja na 1000 metrów. Poza tym odbędą się konkurencje sztafet męskiej, żeńskiej i mieszanej.

Wśród kobiet indywidualnie najlepiej zaprezentowały się Nikola Mazur i Kamila Stormowska, które w komplecie awansowały do ćwierćfinałów sobotniego wyścigu na 1000 metrów oraz na dystansie 500 metrów. W repasażach na 1500 metrów oraz niedzielnej rywalizacji na 1000 metrów wystartują Anna Falkowska i Gabriela Topolska.

W sobotnich ćwierćfinałach na 1000 metrów zobaczymy Michała Niewińskiego i Diane Selliera, a Łukasz Kuczyński o awans powalczy w repasażach. Na 1500 metrów do półfinału awansował Felix Pigeon, który w swoim wyścigu ćwierćfinałowym przegrał tylko nieznacznie z Japończykiem Danem Iwasą. Na tym dystansie w repasażach wystartują także Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas. W niedzielnych wyścigach na 1000 metrów awans do ćwierćfinału zapewnił sobie Piegeon, a Mikołajuk i Thomas będą mieli jeszcze szanse startu w repasażach. Jeszcze lepiej Polakom poszło w eliminacjach na 500 metrów. W prekwalifikacjach swoje wyścigi wygrali Kuczyński, Niewiński i Sellier, a w wyścigach eliminacyjnych awans do ćwierćfinału zapewnili sobie Kuczyński i Sellier. Niewiński na dystansie miał upadek i okazję do zakwalifikowania się do ćwierćfinału będzie miał w repasażach.

W konkurencjach sztafet awans do półfinału zapewniły sobie dwie z trzech naszych ekip. W sobotę o medal będzie miała okazje powalczyć nasza sztafeta mieszana, która startując w półfinale w składzie Nikola Mazur, Michał Niewiński, Diane Sellier i Kamila Stormowska zajęła drugie miejsca za Holandią, wyprzedzając w swoim wyścigu Węgry i Niemcy. W półfinale nasza ekipa rywalizować będzie z Holandią, Koreą Południową i USA. Szanse medalowe mają również nasze panie, które także zapewniły sobie awans do półfinału. Polski startujące w składzie Anna Falkowska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska zajęły trzecie miejsce za Chinkami i Kanadyjkami, ale czas który osiągnęły zapewnił im awans. W sobotnim półfinale ich rywalkami będą Węgierki, Amerykanki i zawodniczki Korei Południowej. Najmniej szczęścia mieli nasi panowie, którzy w swoim wyścigu ćwierćfinałowym zajęli trzecie i nie zdołali wywalczyć awansu. Polacy startujący w składzie Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier uzyskali czas 7:04,816 i o zaledwie 0,256 sekundy przegrali walkę o drugie miejsce z Kanadyjczykami. Wyścig wygrali Włosi, a Polacy wyprzedzili sztafety Turcji i Niemiec.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Montrealu. Transmisje na żywo w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport News oraz Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Sport Premium 2.



Sobota (21 października):



Godz. 19:32 (Polsat Sport Extra/Polsat Sport Premium 2) - ćwierćfinały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Michał Niewiński i Diane Sellier, a Łukasz Kuczyński powalczy w repasażach).

Godz. 20:19 (Polsat Sport Extra/Polsat Sport Premium 2) - półfinały 1500 metrów kobiet i mężczyzn (w półfinale wystartuje Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą także Anna Falkowska, Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas).

Godz. 20:55 (Polsat Sport Premium 2) - półfinały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:28 (Polsat Sport Premium 2) - finały 1500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 22:08 (Polsat Sport Premium 2) - finały 1000 (I) metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 22:43 (Polsat Sport Premium 2) - finały sztafety mieszanej (w półfinale wystartuje sztafeta Polski).

Godz. 23:17 (Polsat Sport/Polsat Sport Premium 2) - półfinały sztafet kobiet i mężczyzn (w półfinale wystartuje sztafeta kobiet).



Niedziela (22 października):



Godz. 19:32 (Polsat Sport Premium 1) - ćwierćfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinale wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński i Diane Sellier, a Michał Niewiński powalczy w repasażach).

Godz. 19:56 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - ćwierćfinały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinale wystartuje Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą także Anna Falkowska, Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas).

Godz. 20:43 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - półfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 20:58 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) – półfinały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:31 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - finały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 22:02 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - finały 1000 (II) metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 22:49 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 1) - finały sztafet kobiet i mężczyzn.