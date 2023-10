Trener Legii Warszawa po klęsce we Wrocławiu. "Niczym nas nie zaskoczyli"

- Ostatnie szesnaście miesięcy było w naszym wykonaniu dobre, a nawet bardzo dobre, ale ostatnio musimy się zmierzyć ze znacznie słabszym okresem. Gospodarze zagrali tak, jak się spodziewaliśmy, niczym nas nie zaskoczyli. My nie potrafiliśmy dzisiaj nic strzelić, nic nam nie chciało wpaść, czy to z akcji, czy ze stałego fragmenty gry. Śląsk wygrał zasłużenie - powiedział.

- Nasz pomysł na drugą połowę był taki, aby kontynuować to, co robiliśmy w pierwszej. Poszło to jednak w zupełnie inną stronę. Straciliśmy szybko i łatwo pierwszego gola nie potrafiliśmy bronić i dlatego przegraliśmy. Ci, który mnie znają, wiedzą, że biorę odpowiedzialność za wynik i za zaistniałą sytuację na siebie. Musimy przemyśleć pewne kwestie, ale też nie mamy za dużo czasu, bo zaraz czeka nas kolejny mecz w europejskich pucharach. Mecz toczył się w fantastycznej atmosferze, były świetne oprawy kibiców obu zespołów, ale cieszyłem się tym tylko do wyniku 0:0. Na pewno to była świetna reklama Ekstraklasy, szkoda tylko, że przegraliśmy - dodał.

Legia Warszawa przegrała trzy ostatnie mecze w PKO BP Ekstraklasie. Wcześniej musiała uznać wyższość Jagiellonii Białystok (0:2) i Rakowa Częstochowa (1:2).

MC, Polsat Sport, PAP