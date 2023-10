Islam Makhachev - Alexander Volkanovski to walka wieczoru gali UFC 294 w Abu Zabi. Będzie to rewanżowe starcie mistrzów kategorii lekkiej i piórkowej. Wyniki gali UFC 294: Makhachev - Volkanovski II na Polsatsport.pl!

Po raz pierwszy obaj zawodnicy spotkali się w oktagonie w lutym tego roku. Po pięciu rundach górą okazał się Dagestańczyk, który ma na koncie zaledwie jedną porażkę w zawodowej karierze. Poniósł ją osiem lat temu! Z kolei Volkanovski przegrał po raz drugi.



Australijczyk pozostał aktywny, bo w lipcu wrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując przez techniczny nokaut Yaira Rodrigueza. W sobotę miał początkowo nie walczyć, ale na skutek kontuzji Charlesa Oliveiry wskoczył do rozpiski. I to na kilkanaście dni przed galą! Warto też zaznaczyć, że rezerwowym w tym pojedynku był Mateusz Gamrot. Polak stanął na wysokości zadania i na piątkowym ważeniu zmieścił się w limicie kategorii lekkiej.

Poza tym na gali UFC 294 dojdzie do walki Khamzata Chimaeva z Kamaru Usmanem. Były mistrz wagi średniej, podobnie jak Volkanovski, wskoczył do rozpiski w ostatniej chwili.

Karta główna (20:00, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go):

155 lb: Islam Makhachev (24-1) vs Alexander Volkanovski (26-2) - o tytuł mistrza wagi lekkiej

185 lb: Khamzat Chimaev (12-0) vs Kamaru Usman (20-3)

205 lb: Magomed Ankalaev (18-1-1) vs Johnny Walker (21-7)

185 lb: Ikram Aliskerov (14-1) vs Warlley Alves (14-6)

135 lb: Said Nurmgomedov (17-3) vs Muin Gafurov (18-5)

Karta wstępna (16:00):

125 lb: Tim Elliott (19-12-1) vs Muhammad Mokaev (9-0, 1 NC)

155 lb: Mohammad Yahya (12-3) vs Trevor Peek (8-1, 1 NC)

135 lb: Javid Basharat (14-0) vs Victor Henry (23-6)

185 lb: Sedriques Dumas (9-1) pokonał Abu Azaitar (14-4-1) jednogłośnie na punkty (3x 29:28)

155 lb: Mike Breeden (11-6) pokonał Anshula Jubliego (7-1) przez TKO w trzeciej rundzie

145 lb: Muhammad Naimov (10-2) pokonał Nathaniela Wooda (19-6) jednogłośnie na punkty (3x 29:28)

115 lb: Victoria Dudakova (8-0) pokonała Jinh Yu Frey (11-10) jednogłośnie na punkty (3x 29:28)

185 lb: Sharabutdin Magomedow (12-0) pokonał Bruno Silvę (23-10) jednogłośnie na punkty (3x 30:27)

jb, Polsat Sport