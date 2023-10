Druga porażka mistrzyń Polski! BKS nadal bez straconego seta

Zwyciężczynie poprzedniej edycji rozgrywek rozpoczęły sezon od falstartu. Przegrały gładko 0:3 z Grot Budowlanymi w derbach Łodzi. Później wygrały jednak z Pałacem Bydgoszcz 3:1. Ekipa trenera Bartłomieja Piekarczyka podchodziła do niedzielnego starcia jako niepokonana drużyna, która nie straciła do tej pory ani jednego seta.

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Przy stanie 8:9 sprawy w swoje ręce wzięła Kamila Witkowska. Najpierw środkowa ŁKS Commercecon skończyła atak ze środka, a potem popisała się serią znakomitych zagrywek. Łodzianki wyszły na dwupunktowe prowadzenie, które szybko straciły. Gdy przewagę zbudowały bielszczanki, trener Alessandro Chiappini zdecydował się na przerwę, a to wybiło z rytmu serwującą Paulinę Damaske. Po kolejnym fragmencie równej gry, dwukrotnie zablokowana została Amanda Campos, która chwilę później opuściła boisko. Jej miejsce zajęła Aleksandra Dudek. Najwięcej emocji dostarczyła końcówka. Obie ekipy miały po kilka piłek setowych, ale ostatecznie partia zakończyła się zwycięstwem BKS-u 33:31. Łodzianki mają czego żałować, bo w końcówce popełniły kilka niewymuszonych błędów.

Druga odsłona rozpoczęła się podobnie. Gra toczyła się punkt za punkt do stanu 9:9. Później gospodynie zaczęły budować przewagę, która sięgnęła nawet sześciu punktów (18:12). W końcówce bielszczanki zerwały się do walki i niespodziewanie doprowadziły do remisu 23:23. Co więcej po zagrywce Julii Nowickiej piłka wróciła na stronę ekipy trenera Piekarczyka, a Damaske skończyła piłkę przechodzącą, dając swojej ekipie setballa. W ostatniej akcji Valentina Diouf pomyliła się w ataku i coś, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. BKS prowadził 2:0.

Porażki w końcówkach wyraźnie odbiły się na ekipie z Łodzi. Od samego początku trzeciego seta musiała gonić wynik. Podopieczne trenera Chiappiniego nie były jednak w stanie pokusić się o pogoń, która wcześniej powiodła się ich rywalkom. Popełniały za dużo błędów i musiały uznać wyższość rywalek 19:25, a w całym meczu 0:3.

Skrót meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała:

Najwięcej punktów: Valentina Diouf (19), Aleksandra Gryka (14), Julita Piasecka (11) - ŁKS Commercecon; Kertu Laak (20), Paulina Damaske (16), Joanna Pacak (11) - BKS BOSTIK ZGO. MVP: Kertu Laak (15/32 = 47% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki)

ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 0:3 (31:33, 23:25, 19:25)

ŁKS Commercecon Łódź: Amanda Campos, Valentina Diouf, Aleksandra Gryka, Julita Piasecka, Roberta Ratzke, Kamila Witkowska - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Kinga Drabek, Aleksandra Dudek, Anastazja Hryszczuk, Paulina Zaborowska

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Paulina Damaske, Kertu Laak, Paulina Majkowska, Julia Nowicka, Joanna Pacak - Agata Nowak (libero) - Nikola Abramajtys, Regiane Bidias, Joanna Ciesielczyk, Julia Mazur, Aleksandra Stachowicz

CM, Polsat Sport