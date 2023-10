Fortuna 1 Liga: Odra Opole - Bruk-Bet Termalica. Relacja i wynik na żywo

Odra Opole - Bruk-Bet Termalica to drugi niedzielny mecz 12. kolejki Fortuna 1 Ligi. Czy lider zanotuje kolejne zwycięstwo? Relacja i wynik na żywo z meczu Odra Opole - Bruk-Bet Termalica od 15:00 na Polsatsport.pl.

Opolanie otwierają tabelę Fortuna 1 Ligi. Po jedenastu kolejkach zgromadzili na koncie 24 punkty i do tej pory zanotowali zaledwie jedną porażkę. W niedzielę na ich stadion przyjedzie Termalica, która jest co prawda na ósmym miejscu, ale jej strata do czołówki nie jest duża.

Obie drużyny są w niezłej dyspozycji. Odra po raz ostatni w lidze przegrała na początku sierpnia, a Termalica - w połowie sierpnia. Można więc założyć, że kibiców czekają wielkie emocje.

W tamtym sezonie oba spotkania padły łupem Termaliki, która za każdym razem wygrała 2:1.

Relacja i wynik na żywo z meczu Odra Opole - Bruk-Bet Termalica od 15:00 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport