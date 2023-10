Historyczny wynik polskiego szkoleniowca! Pierwsze zwycięstwo stało się faktem

Obie drużyny zmierzyły się także w sobotę. To spotkanie skończyło się porażką JTEKT 0:3 (20:25, 22:25, 17:25). W zespole Wolfdogs występuje Bartosz Kurek, jednak ze względu na kontuzję, nie był obecny na żadnym spotkaniu. Jego absencja nie przeszkodziła mistrzom Japonii w zwycięstwie.

W niedzielę jednak wszystko ułożyło się inaczej. To drużyna Gogola zachowywała chłodną głowę w końcówkach i - mimo wyrównanego pojedynku - zakończyła to spotkanie w trzech setach. To historyczne zwycięstwo, bowiem nigdy wcześniej w historii tej ligi nie zdarzyło się, by triumfował polski trener.

JTEKT i Wolfdogs Nagoya sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli - zajmują odpowiednio 5. i 6. pozycję.

Karolina Potrykus