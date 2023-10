Gospodarze dzisiejszego starcia w ubiegłorocznych rozgrywkach Fortuna 1 Ligi uciułali raptem 27 punktów w 34 meczach i z hukiem spadli z zaplecza ekstraklasy. Chojniczanka z pewnością chciałaby szybko wrócić na wyższy poziom, ale po 13 rozegranych spotkaniach ma w dorobku 19 "oczek", co daje jej 9. pozycję w lidze. Strata do miejsca barażowego jest jednak niewielka i ekipa z Chojnic zrobi wszystko, by nie stracić dystansu do czołówki.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec poniewierania sędziów? Szansa na poważną zmianę!

Przyjezdni nie będą jednak łatwym rywalem - tym bardziej, że GKS również desperacko potrzebuje punktów. Jastrzębianie po 12 meczach mają 13 "oczek" - tyle samo, co zajmująca miejsce spadkowe Polonia Bytom. Jeżeli ekipa z Górnego Śląska marzy o pozostaniu w II lidze, musi utrzymać dobrą passę, którą notuje od trzech spotkań (zwycięstwo i dwa remisy).

Relacja i wynik na żywo z meczu Chojniczanka Chojnice - GKS Jastrzębie na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 15.00.

RI, Polsat Sport