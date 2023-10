Przed dwunastą serią spotkań zabrzanie mieli na koncie zaledwie dziesięć punktów i tylko o "oczko" wystawali ponad strefę spadkową. Trener Rakowa Częstochowa przestrzegał jednak przed lekceważeniem gospodarzy.

- Nasza dwa ostatnie występy w Zabrzu nie były dla nas do końca udane, bo był to remis i porażka. Chcemy odwrócić tę tendencję i wygrać niedzielne spotkanie - powiedział Dawid Szwarga.

"Medaliki" również w bieżącym sezonie grają na wyjazdach w kratkę. O ile u siebie Raków w sześciu meczach zanotował pięć zwycięstw i remis, o tyle poza Częstochową w czterech spotkaniach odniósł dwa zwycięstwa i dwukrotnie schodził z boiska pokonany. Podopieczni trenera Dawida Szwargi przystąpią jednak do rywalizacji z Górnikiem opromienieni zwycięstwem w niezwykle prestiżowym spotkaniu z warszawską Legią (2:1), a do składu mistrzów Polski wrócą ponadto Zoran Arsenić i Jean Carlos. Czy przełoży się to na punkty?

RI, Polsat Sport