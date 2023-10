Serie A: AC Milan - Juventus. Relacja i wynik na żywo

We Włoszech uwagę przykuwa niedzielna potyczka na San Siro, gdzie AC Milan podejmie Juventus, którego piłkarzami są Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Gospodarze prowadzą po ośmiu kolejkach w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Dwa traci do nich lokalny rywal Inter, a klub z Turynu zajmuje trzecie miejsce z 17 "oczkami" (tyle samo ma też czwarta Fiorentina).

W składzie Juventusu zabraknie zawieszonego na siedem miesięcy za nielegalne zakłady bukmacherskie Nicolo Fagiolego. Afera związana z obstawianiem meczów przez piłkarzy to zresztą wiodący temat we włoskiej piłce w ostatnich tygodniach. Przez chwilę w gronie podejrzanych był pomocnik AS Roma Nicola Zalewski, ale źródło tej informacji okazało się mało wiarygodne.

KN, PAP