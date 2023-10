Fatalna sytuacja wielkich klubów! Sensacyjnie spadną z ligi?

Ajax, Basel czy Lyon - co łączy te kluby? Bez wątpienia są gigantami, jeśli chodzi o piłkarskie zmagania kolejno w Holandii, Szwajcarii i Francji. Łączy je też fakt, że fatalnie zainaugurowały sezon 2023/2024 i znajdują się aktualnie w strefie spadkowej!

Za nami pierwsze kolejki rozgrywek 2023/2024. Co do zasady giganci punktują co najmniej solidnie i znajdują się w górnej części ligowej tabeli. W angielskiej Premier League w czołówce plasują się Manchester City czy Arsenal, w Hiszpanii liderem, tuż nad Barceloną, jest Real Madryt, a w Serie A Inter Mediolan wyprzedza Milan i Juventus.

Nie wszystkie wielkie kluby radzą sobie jednak tak dobrze, jak te wymienione wyżej. Dość powiedzieć, że Ajax czy Basel, odpowiednio 36-krotni mistrzowie Holandii i 20-krotni mistrzowie Szwajcarii, znajdują się w strefach spadkowych swoich lig.

Jakie jeszcze znane firmy fatalnie rozpoczęły nowy sezon i punktują znacznie poniżej oczekiwań?

BS, Polsat Sport