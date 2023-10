Jest najnowszy ranking ATP. Co z Hurkaczem?

Hubert Hurkacz utrzymał 11. miejsce w rankingu tenisistów. Prowadzi nadal Serb Novak Djokovic. Polak jest także 11. w zestawieniu Race to Turin, które wyłoni ośmiu uczestników turnieju masters.

Hurkacz miał okazję, by zmniejszyć stratę do czołowej "10" w ubiegłym tygodniu w turnieju w Tokio, jednak odpadł w pierwszej rundzie. Do dziesiątego obecnie Niemca Alexandra Zvereva traci sporo - 560 pkt.

Mniej - 335 pkt - dzieli go od ósmego w Race to Turin Duńczyka Holgera Rune. Szansę na odrobienie strat Hurkacz będzie miał w tym tygodniu w turnieju ATP 500 w Bazylei.

Z rankingu wypadł Kamil Majchrzak, który został zawieszony za stosowanie dopingu. Do gry może wrócić od 29 grudnia tego roku.

JŻ, PAP