Nie tylko Lewandowski! El Clasico bez kolejnej ważnej postaci? "Nie wiem, czy będzie"

Już w sobotę 28 października kibiców piłki nożnej na całym świecie czeka nie lada wydarzenie. Mowa bowiem o kolejnej odsłonie El Clasico, czyli starcia Barcelony z Realem Madryt. Wiele wskazuje na to, że tym razem spotkanie odbędzie się w obecności prezesa "Królewskich", Florentino Pereza, aczkolwiek pozostanie to niewiadomą aż do pierwszego gwizdka.