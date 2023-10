Nietypowy związek mistrzyni olimpijskiej. "Regularnie wyrzucam partnera z domu"

Sundling, jedna z najjaśniejszych gwiazd biegów narciarskich ostatnich lat, wzięła udział w programie "Hellenius hoerna" w szwedzkiej telewizji TV4. Sportsmenka przyznała, że ma określony sposób przygotowań do najważniejszych zawodów i w tym czasie absolutnie nikt nie może jej dekoncentrować. Wliczając w to nawet... jej partnera, piłkarza Antona Olofssona.

ZOBACZ TAKŻE: Poważne problemy byłej rywalki Justyny Kowalczyk. "Podstępna choroba wróciła po 12 latach"

- Musiał się przyzwyczaić do tego, że regularnie wyrzucam go z domu. Po raz ostatni wykopałam go przed mistrzostwami świata w Planicy. Ale nie jest tak, że siedzi w lesie w chatce bez toalety. Wyprowadza się do porządnego apartamentu z sauną i wspaniałym widokiem. Pytałam go wiele razy, czy pasuje mu taki układ i zawsze mówił, że dla mnie warto się poświęcić - powiedziała Jonna Sundling.

Niestandardowy proces przygotowań do zawodów przynosi 28-letniej Szwedce znakomite efekty. Sundling ma w dorobku trzy medale (złoto, srebro i brąz) olimpijskie z Pekinu i cztery złota mistrzostw świata.

Jonna Sundling - szwedzka biegaczka narciarska (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

RI, Polsat Sport