PlusLiga: Exact Systems Hermapol Norwid Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja i wynik na żywo

Czas dokończyć inauguracyjną kolejkę PlusLigi. W jedynym poniedziałkowym meczu dojdzie do konfrontacji Exact Systems Hermapol Norwida Częstochowa ze Ślepskiem Malow Suwałki. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

PlusLiga wraca do Częstochowy. Do tej pory w siatkarskiej elicie przez wiele lat z powodzeniem rywalizował AZS, który sięgał po sześć złotych medali, sześć srebrnych oraz cztery brązowe, stając się jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce.

W 2017 roku "Akademicy" po prawie trzech dekadach spadli do pierwszej ligi, a już dwa lata później zniknęli z siatkarskiej mapy w naszym kraju. W tym czasie swoją siłę potęgował Norwid, który zawsze był w cieniu "starszego brata".

Nie mogło być inaczej. Gdy Norwid powstawał jako młodzieżowa drużyna przy liceum ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, AZS był u szczytu sławy. A skromny klub z ul. Jasnogórskiej miał być jego satelitarną częścią, dostarczając zdolną młodzież. Taką drogę przebyli m.in. Paweł Woicki oraz Bartosz Janeczek. W pewnym momencie Norwid postanowił usamodzielnić się i samemu stworzyć drużynę seniorów.

Nikt jednak nie myślał o podboju PlusLigi. Realnym scenariuszem były rozgrywki drugoligowe, a gdy częstochowianie zadebiutowali w pierwszej lidze, mówiło się, że to szczyt możliwości klubu.

Ten był i jest jednak na tyle mądrze zarządzany, że pojawiła się szansa na awans do PlusLigi. Norwid wygrał baraże z MKS-em Będzin i w poniedziałek 23 października zadebiutuje w elicie. To coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne, ale tego dnia stanie się faktem.

Historycznym, pierwszym rywalem beniaminka będzie Ślepsk Malow Suwałki. Zespół ten jest zaprawiony w bojach w PlusLidze, ale odkąd do niej awansował, nie odgrywa ważnej roli, będąc raczej postacią trzecioplanową, a momentami statystą. Ekipa z północy kraju miewała swoje dobre momenty, ale jej dotychczasowy udział w elicie można byłoby określić jako "bezbarwny". Czy coś ulegnie zmianie w tym roku? Mało prawdopodobne, ale jak powszechnie wiadomo - nikomu nie można odbierać szans na powodzenie przed rozpoczęciem sezonu.

Oba zespoły rywalizowały ze sobą w czasach wspólnych występów w pierwszej lidze. W 2018 roku Ślepsk dwukrotnie pokonał Norwida - u siebie 3:1 oraz w Częstochowie 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Exact Systems Hermapol Norwid Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.