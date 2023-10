Świątek wciąż odrabia stratę do Sabalenki. Różnica jest coraz mniejsza!

Iga Świątek nadal jest druga w rankingu tenisistek WTA, ale jej strata do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki zmniejszyła się z 836 do 630 punktów. Trzecia Amerykanka Coco Gauff ma do tej dwójki już znaczną stratę. W czołowej "10" doszło do niewielkich roszad na pozycjach.