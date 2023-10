Zapytali Mourinho o aferę bukmacherską we Włoszech. Odniósł się do Zalewskiego

We Włoszech zakazane jest, aby sportowcy obstawiali wyniki swojej własnej dyscypliny. Do tego regulaminu nie dostosowali się niektórzy piłkarze, tacy jak Nicolo Fagioli, który został już ukarany przez włoską federację piłkarską na okres siedmiu miesięcy dyskwalifikacji.

Oprócz piłkarza Juventusu, wymienia się również m.in. Sandro Tonalego z Newcastle United. Co ciekawe, w gronie podejrzanych znalazło się także dwóch zawodników AS Roma - Nicola Zalewski oraz Stephan El Shaarawy. Dziennikarz zajmujący się tą sprawą Fabrizio Corona przyznał jednak, że jego informator zmyślił nazwisko reprezentanta Polski w zamian za zarobek.

Prawnicy Zalewskiego walczą zatem o oczyszczenie imienia swojego klienta z postawionych mu zarzutów. W jego niewinność od samego początku wierzył Mourinho.

- Tak naprawdę to jako pierwszy mu o tym powiedziałem, bo on nawet nie wiedział, o co chodzi. Trochę mi smutno, że na pierwszej stronie portugalskiej gazety znajduje się wiadomość, że zawodnik Mourinho obstawiał mecze. To, co się stanie, to już jest po stronie prawników. Musimy poczekać i zaufać wymiarowi sprawiedliwości. Każdy, kto zrobił coś źle, musi za to zapłacić. Rozmawiałem ze swoimi zawodnikami i jestem o nich spokojny. Znamy się na tyle dobrze, że jestem przekonany o ich uczciwości - przyznał Portugalczyk.

Obaj piłkarze Romy wystąpili w niedzielnym meczu Serie A przeciwko Monzie. Zalewski pojawił się na murawie w 73. minucie, natomiast El Shaarawy dziesięć minut wcześniej. Włoch został bohaterem spotkania, strzelając zwycięskiego gola w 90. minucie.