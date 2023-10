Humbert, 28. w rankingu ATP, miał problemy w dwóch pierwszych setach pojedynku z 96. tenisistą światowego zestawienia Strickerem, szczególnie w drugiej, kiedy trzykrotnie został przełamany i przegrał 2:6. Znacząco poprawił się jednak w decydującym secie, wygrał dwa gemy przy serwisie rywala, co wystarczyło mu do zwycięstwa 6:2 i awansu do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Była gwiazda uderzyła w tenisistki. "Są rozpieszczone, nie pracują w kopalni od 4:00 rano"

Francuz po raz drugi w tym sezonie zagra o finał turnieju z cyklu ATP. Wcześniej pod koniec lipca na tym etapie zakończył zmagania w Atlancie.

W Szwajcarii jego rywalem będzie 11. w światowym rankingu Hurkacz. 26-letni wrocławianin mierzył się z rok młodszym Humbertem tylko raz - w zeszłym roku w Halle pokonał go w dwóch setach.

Polak w Bazylei walczy nie tylko o tytuł, ale także o jak najwięcej punktów rankingowych, co pozwoli mu zachować szanse na awans do kończącego sezon turnieju masters. W ATP Finals w Turynie zagra ośmiu najlepszych zawodników sezonu, a Hurkacz jest obecnie 10. w tej klasyfikacji.

Wynik ćwierćfinału:

Ugo Humbert (Francja) - Dominic Stricker (Szwajcaria) 6:4, 2:6, 6:2

MC, PAP