To jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów w tym roku. Kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek ma rozegrać następny mecz w lidze japońskiej w pełnym wymiarze.

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy od dłuższego czasu nie mógł pojawić się na parkiecie. Powodem była kontuzja biodra, z którą się zmagał. W sezonie reprezentacyjnym Kurek grał głównie w Lidze Narodów oraz w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Uraz powrócił po fazie grupowej mistrzostw Europy. Okazał się na tyle poważny, że od tego czasu kapitan nie pojawił się już na boisku.

W połowie października rozpoczął się sezon w lidze japońskiej. Wolf Dogs Nagoja, których kapitanem jest Polak, zagrali na razie dwa spotkania - z JTEKT Stings, w których występuje Michał Kubiak. Oba zespoły wygrały po jednym meczu. Kurek pojawił się na boisku w drugim i trzecim secie, by podwyższyć blok. Wiele jednak wskazuje na to, że w następnym meczu wyjdzie już w pierwszym składzie.

— Wszystko jest w porządku i Bartek wraca do pełnej dyspozycji. W ostatnim meczu wszedł na podwyższenie bloku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższy weekend zobaczymy go na boisku w pełnym wymiarze – powiedział menadżer zawodnika Jakub Michalak w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

W sobotę i niedzielę Wolf Dogs Nagoja zagrają z Osaką Sakoi.

Karolina Potrykus, Polsat Sport