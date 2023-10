3:0 po raz czwarty! Siatkarki BKS nadal bez straty seta

W premierowej odsłonie siatkarki z Bielska-Białej uzyskały przewagę na początku (10:6). Były skuteczniejsze od rywalek w ataku, a dobrze prezentowała się w tym elemencie Kertu Laak. Dokładały też punkty zagrywką – po dwóch asach Julii Nowickiej było 16:9. W końcówce gospodynie nie uniknęły błędów, ale spokojnie utrzymały przewagę. Ostatni punkt zdobyła Laak, popisując się skuteczną kiwką za blok (25:20).

Set numer dwa był zdecydowanie bardziej interesujący od poprzedniego. Co prawda siatkarki BKS w środkowej części zbudowały sobie wyraźną przewagę (15:10), ale przyjezdne zerwały się do walki. Odrobiły straty po skutecznym ataku Katarzyny Marcyniuk (19:19), co zaowocowało zaciętą końcówką. Drużyna z Tarnowa miała piłkę setową po punktowym bloku (23:24), ale zepsuta zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Zwycięsko wyszły z niej gospodynie, zatrzymując atak rywalek blokiem (26:24). W ostatniej akcji nie obyło się jednak bez kontrowersji.

W trzeciej partii również oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów, a wynik długo oscylował wokół remisu (10:10, 17:17). Kluczowym momentem seta była punktowa seria gospodyń od stanu 19:20 do 23:20, w której dwukrotnie zatrzymały rywalki blokiem. Laak wywalczyła piłkę meczową skutecznym atakiem (24:21), a serwis rywalek w siatkę zakończył mecz (25:22).

Skrót meczu BKS – Grupa Azoty:

Najwięcej punktów: Kertu Laak (24), Martyna Borowczak (12) – BKS; Wiktoria Szumera (20), Danijela Džaković (16), Katarzyna Marcyniuk (10) – Grupa Azoty. Gospodynie popełniły mniej błędów własnych i lepiej punktowały zagrywką (5–0). MVP: Kertu Laak (23/43 = 53% skuteczności w ataku + 1 blok).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:20, 26:24, 25:22)

BKS: Nikola Abramajtys, Julia Nowicka, Regiane Bidias, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak – Agata Nowak (libero) oraz Julia Mazur (libero). Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Grupa Azoty: Karina Chmielewska, Danijela Džaković, Judyta Gawlak, Wiktoria Szumera, Barbara Zakościelna, Dima Usheva – Aleksandra Żurawska (libero) oraz Katarzyna Marcyniuk, Julita Molenda. Trener: Michał Madejski.

RM, Polsat Sport